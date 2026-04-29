Türkiye'nin altın talebinde yeni rekor: Son 7 çeyreğin zirvesine ulaştı

Dünya Altın Konseyi’nin yılın ilk çeyreğine ilişkin raporuna göre, Türkiye’de altın külçe ve sikke talebi bu dönemde yıllık bazda yüzde 29 artarak 26,1 tona ulaştı. Böylece söz konusu seviye son yedi çeyreğin en yüksek düzeyi olarak kaydedildi.

Bloomberght'de yer alan habere göre, Talebin parasal büyüklüğü açısından değerlendirildiğinde ise ilk çeyrekte rekor seviye görüldü. Verilere göre altının ons fiyatı bu dönemde ortalama 4 bin 872 dolar olurken, bu fiyat üzerinden yapılan hesaplamaya göre Türkiye’nin altın külçe ve sikke talebi 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Küresel çapta durum ne?

Aynı verilere göre, 2026’nın ilk üç ayında küresel altın talebi parasal değer bazında yüzde 74 artış göstererek 193 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Aynı dönemde külçe ve sikke talebi tarihinin en yüksek ikinci ilk çeyrek performansını kaydederken, teknoloji sektöründeki talep artışında yapay zeka yatırımları etkili oldu.

Fiziksel yatırım talebi ise (külçe ve sikke) yıllık yüzde 42 artışla 474 ton seviyesinde gerçekleşerek tüm zamanların en güçlü ikinci ilk çeyrek performansını kaydetti. Bu talepte başlıca belirleyici unsur Asyalı yatırımcılar oldu.

Altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) ilk çeyrekte 62 tonluk giriş gerçekleşti. Ancak mart ayında ABD merkezli fonlardan görülen güçlü çıkışlar nedeniyle bu rakam, 2025’in ilk çeyreğinde kaydedilen 230 tonluk giriş seviyesinin belirgin şekilde altında kaldı.

Merkez Bankalarının altın alımı sürdü

Merkez bankaları, çeyrek boyunca satış faaliyetlerinde artış görülmesine rağmen yıllık bazda yüzde 3 yükselişle net 244 ton altın alımı gerçekleştirdi.

Rekor seviyelere çıkan altın fiyatları, mücevherat talep hacmini yüzde 23 azaltarak baskı oluşturdu. Buna karşın söz konusu segmentte toplam harcama tutarı yüzde 31 artış kaydetti.

Teknoloji sektöründe altın kullanımı ise yüzde 1 artışla 82 tona yükselirken, bu büyümede yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların etkili olduğu kaydedildi.