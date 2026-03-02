TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kura tarihi açıklandı mı?

İstanbul TOKİ Kurası ne zaman?

İstanbul için ayrılan 100 bin konutluk dev kontenjan nedeniyle kura çekimlerinin Mart ayının ikinci haftasına sarkması bekleniyor.

Tahmini Tarih: Resmi makamlardan kesin bir gün gelmemekle birlikte, planlamanın 9 - 12 Mart 2026 tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Uygulama: Yoğun katılım nedeniyle İstanbul kuralarının Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası olarak iki ayrı etapta ve ilçelere bölünerek gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Ankara TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman?

Başkent Ankara'da inşa edilecek 31 bin 73 konut için hak sahipleri yarın belirleniyor.

Tarih: 3 Mart 2026 Salı

Detay: Ankara kurasına katılacak hak sahiplerinin isim listeleri (başvurusu kabul edilen ve edilmeyenler) TOKİ'nin resmi sitesinde yayımlandı.