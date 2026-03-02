ARA
  TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kura tarihi açıklandı mı?

TOKİ'nin "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında kura maratonunda sona yaklaşıldı. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kura tarihi açıklandı mı?

75 ildeki kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından, bugün (2 Mart 2026) itibarıyla gözler Ankara, İzmir ve özellikle en yüksek kontenjana sahip olan İstanbul'a çevrilmiş durumda.

İstanbul TOKİ Kurası ne zaman?

İstanbul için ayrılan 100 bin konutluk dev kontenjan nedeniyle kura çekimlerinin Mart ayının ikinci haftasına sarkması bekleniyor.

Tahmini Tarih: Resmi makamlardan kesin bir gün gelmemekle birlikte, planlamanın 9 - 12 Mart 2026 tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Uygulama: Yoğun katılım nedeniyle İstanbul kuralarının Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası olarak iki ayrı etapta ve ilçelere bölünerek gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Ankara TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman?

Başkent Ankara'da inşa edilecek 31 bin 73 konut için hak sahipleri yarın belirleniyor.

Tarih: 3 Mart 2026 Salı

Detay: Ankara kurasına katılacak hak sahiplerinin isim listeleri (başvurusu kabul edilen ve edilmeyenler) TOKİ'nin resmi sitesinde yayımlandı.

 

 

Bu Haftanın (2-8 Mart) Kura Takvimi

Bu hafta toplam 4 büyük ilde yaklaşık 72 bin konutun hak sahibi belirlenecek:

İlKura TarihiKonut Sayısı
Ankara3 Mart 2026 Salı31.073
Muğla4 Mart 2026 Çarşamba6.417
İzmir6 Mart 2026 Cuma21.020
Hatay6 Mart 2026 Cuma13.289

Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?

Kura çekimleri noter huzurunda ve TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekiliş bittikten sonra sonuçlar şu kanallardan öğrenilebilir:

e-Devlet: "Konut Noter Kurası Sonuç Sorgulama" hizmeti.

TOKİ Web Sitesi: T.C. Kimlik No ile sorgulama ekranı.

Önemli Hatırlatma: İstanbul kurası öncesinde "Başvurusu Kabul Edilenler" listesini e-Devlet veya TOKİ üzerinden kontrol ederek isminizin kuraya dahil edilip edilmediğini mutlaka teyit edin.

İstanbul Konut Satış ve Ödeme Planı (2026)

Konut TipiMetrekareSatış Fiyatı%10 PeşinatVade SüresiAylık Taksit
1+1 Daire55 $m^2$1.950.000 TL195.000 TL240 Ay7.313 TL
2+1 Daire (Küçük)65 $m^2$2.450.000 TL245.000 TL240 Ay9.188 TL
2+1 Daire (Büyük)80 $m^2$2.950.000 TL295.000 TL240 Ay11.063 TL

Kampanyanın Öne Çıkan Avantajları

Düşük Giriş Maliyeti: Piyasa şartlarında %20-30 olan peşinat oranlarının aksine, bu kampanyada %10 peşinat ile sürece dahil olunabiliyor.

Uzun Vade Güvencesi: 240 ay (20 yıl) vade, aylık taksitlerin hane gelirine oranla daha yönetilebilir seviyede kalmasını sağlıyor.

Sabit/Artış Modeli: Taksitlerin memur maaş artış oranına mı endeksleneceği yoksa sabit mi kalacağı, ihale aşamasındaki sözleşme detaylarında netleşecektir (Genellikle TOKİ projelerinde yılda iki kez memur maaş artış oranı uygulanmaktadır).
