Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: Bedelli askerliğe zam geliyor

Bedelli askerlik ücretinin 417 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunulurken, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, buradan elde edilecek kaynağın savunma sanayine yönlendirileceğini belirtti.

Mali düzenlemeleri içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bedelli askerliğin 417 bin liraya yükseleceğini, buradaki kaynağın da savunma sanayine aktarılacağını kaydetti.

Bedelli askerlik ücreti ne kadardı?

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan bedelli askerlik tutarını 333 bin 89 lira 4 kuruş olarak açıklamıştı. Yapılacak yüzde 25,2 artışla birlikte bedelli askerlik ücreti 417 bin TL'ye çıkmış olacak.

