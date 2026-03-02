ARA
Katar’dan enerji dünyasını sarsan karar: Üretim askıya alındı

Katar'ın devlet enerji şirketi QatarEnergy, iki tesisine yönelik askeri saldırılar nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin durdurduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Son Güncellenme:
Katar’dan enerji dünyasını sarsan karar: Üretim askıya alındı

Şirketten yapılan açıklamada, Ras Laffan ve Mesaieed sanayi şehirlerinde QatarEnergy'e ait işletme tesislerine yönelik askeri saldırılar nedeniyle LNG ve bağlantılı ürünlerin üretimini durdurduğu belirtildi.

Açıklamada, QatarEnergy'nin tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerine önem verdiği ve mevcut en güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan, Katar Savunma Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarından (İHA) birinin Mesaieed bölgesinde bir elektrik santraline ait su deposunu, diğerinin ise Ras Laffan Sanayi Şehri'nde Katar Enerji'ye (QatarEnergy) ait bir enerji tesisini hedef aldığı belirtilmişti.

 

