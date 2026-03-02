Mali düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Ancak, söz konusu teklifte emekli bayram ikramiyesinde artışa yönelik bir madde yer almadı.

Kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Teklifte emeklilerin bayram ikramiyesine yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Bir çalışmamız yok. Bayram ikramiyesinde artış için özel kaynak yaratmamız gerekiyor. Bölgemizde savaş durumu var, tedarik zincirinden dolayı sıkıntılar var, bütçe disiplinine dikkat etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

2025 yılında bayram ikramiyesi 4 bin TL'ydi. Bu yıl, 5 bin TL'ye yükseltileceği tahmin ediliyordu.