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  • Kiracılar için kritik uyarı... WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı

Kiracılar için kritik uyarı... WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı

Artan kiralar nedeniyle ev sahibi - kiracı arasında yaşanan anlaşmazlıklar artarken, mahkemelik olan vatandaşların sayısı da arttı. Hukukçular; kiraların elden ödenmesi durumunda mutlaka belge alınması gerektiğini, WhatsApp yazışmalarının delil olarak kabul edilmeyeceğine dikkat çekiyor.

31 Mayıs 2023 | 16:11
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Kiracılar için kritik uyarı... WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı


Pek çok kiracı ev sahibi ile olan anlaşmazlıklarında WhatsApp yazışmalarına güvenirken, hukukçular bu konuda vatandaşları uyarıyor.

İstanbul Kartal'da yaşayan Hasan Şengün, kirasını elden ödemiş, ev sahibiyle mahkemelik olunca bunu ispat edemeyerek mağduriyetini göstermek için evin camlarına yazılar yazmıştı.

Bir başka örnek de yine İstanbul'da, Bakırköy'de yaşandı.

4 yıl boyunca kirasını elden ödeyen ve olası bir anlaşmazlıkta WhatsApp yazışmalarına güvenen kiracının tahliyesine hükmedilirken 88 bin lira da borç çıktı.

Mahkeme ev sahibi ve kiracı arasındaki yazışmaları dikkate almadı.

"YARGITAY'DA FARKLI GÖRÜŞLER VAR"

NTV'de yer alan habere göre avukat Fatoş Kaplan, WhatsApp yazışmalarıyla ilgili Yargıtay'ın farklı görüşleri olduğunu, bir tarafta delil olarak sayılırken, diğer taraftan "değil" diyenler olduğunu söyledi.

Kaplan, alacak davalarında banko dekontları, senet gibi delillerin çok önemli olduğuna dikkat çekerken, Ceza Hukukunu ilgilendiren davalarda, hakaret, şantaj, tehdit ve boşanma davalarında WhatsApp mesajlarının dikkate alındığını belirtti.

"ÖDEMELERİ BANKA ÜZERİNDEN YAPIN"

Alacak davalarının bazen bu kapsam dışına çıktığını söyleyen Kaplan, mağdur olmama adına ödemelerin banka üzerinden yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

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