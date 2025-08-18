ARA
DOLAR
40,88
0,20%
DOLAR
EURO
47,73
-0,00%
EURO
GRAM ALTIN
4378,11
-0,02%
GRAM ALTIN
BIST 100
10929,77
0,54%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı konut fiyat endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

18 Ağustos 2025 | 10:16
Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu

TCMB'nin açıkladığı verilere göre 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı.

Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu-1

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında arttı ve 187,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,5 oranında azaldı.

2025 yılı Temmuz ayında, İstanbul ve Ankara’da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,6 ve 1,2 oranlarında artış, İzmir’de ise yüzde 1,0 oranında azalış gözlendi. 

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 33,5, 42,9 ve 31,0 oranlarında artış gösterdi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL