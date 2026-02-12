TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman? Ankara TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

Ankara Kura Takvimi Tahmini

Paylaştığınız bilgilere göre Ankara'da 287 bin başvuru gibi rekor bir sayı mevcut. Bu büyüklükteki bir kura organizasyonunun (31 bin 73 konut) en az 7-10 gün sürmesi bekleniyor.

Beklenen Dönem: 9-13 Şubat haftasının ardından, Şubat ayının son 10 günü içerisinde Ankara takviminin başlaması öngörülüyor.

Sıralama Stratejisi: TOKİ genellikle "Küçükten Büyüğe" ilkesini izlediği için, Ankara ve İzmir kuralarının Mart ayına sarkmadan tamamlanması, İstanbul etabının ise final olarak Mart-Nisan dönemine bırakılması muhtemel görünüyor.