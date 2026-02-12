ARA
  • TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman? Ankara TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

Ankara'da yaşayan binlerce aile için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye genelinde büyük bir hızla ilerleyen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Ankara kura takvimi Şubat 2026 itibarıyla şekillenmeye başladı. Peki TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman? Ankara TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

Ankara'daki yüz binlerce başvuru sahibi için heyecan dorukta. Şubat 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki kura maratonunda 50. il barajı aşılırken, gözler artık projenin en büyük ayaklarından biri olan Ankara etabına çevrildi.

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi "Üç Büyükşehir" etabında yaşayan başvuru sahipleri için Şubat 2026'nın bu ikinci haftası, heyecanlı bekleyişin en üst seviyeye çıktığı dönem oluyor. TOKİ, 9-13 Şubat haftasında yoğunluğu daha yönetilebilir olan Bolu, Tekirdağ, Balıkesir ve Çankırı gibi illere odaklanırken; Ankara gibi devasa kontenjanlı illerin takvimi için hazırlıklarını sürdürüyor. 

Ankara Kura Takvimi Tahmini

Paylaştığınız bilgilere göre Ankara'da 287 bin başvuru gibi rekor bir sayı mevcut. Bu büyüklükteki bir kura organizasyonunun (31 bin 73 konut) en az 7-10 gün sürmesi bekleniyor.

Beklenen Dönem: 9-13 Şubat haftasının ardından, Şubat ayının son 10 günü içerisinde Ankara takviminin başlaması öngörülüyor.

Sıralama Stratejisi: TOKİ genellikle "Küçükten Büyüğe" ilkesini izlediği için, Ankara ve İzmir kuralarının Mart ayına sarkmadan tamamlanması, İstanbul etabının ise final olarak Mart-Nisan dönemine bırakılması muhtemel görünüyor.

2026 Ankara İlçe Bazlı Konut Dağılımı (Güncel Liste)

Ankara’daki konutların büyük çoğunluğu (%70'i) merkez ilçelerde toplanmış durumda. İşte detaylı dağılım:

Bölge / İlçePlanlanan Konut Sayısı
Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan)21.780
Sincan Temelli4.000
Polatlı1.500
Beypazarı750
Çubuk / Elmadağ500'er
Kahramankazan300
Nallıhan / Şereflikoçhisar / Çamlıdere200'er
Diğer Küçük İlçeler (Akyurt, Ayaş, Bala, Haymana, vb.)40 - 150 arası

Kura Günü Geldiğinde Ne Olacak?

Ankara kurası başladığında, kura çekimleri Sincan veya Ankara merkezdeki büyük spor salonlarında noter huzurunda halka açık yapılacaktır.

Canlı Yayın: Kesintisiz olarak TOKİ’nin YouTube kanalından verilecek.

Sorgulama: Kura biter bitmez T.C. kimlik numaranızla e-Devlet ("TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama") üzerinden sonucunuzu öğrenebileceksiniz.

Başvuru Onayı: Şu an yapabileceğiniz en önemli işlem, e-Devlet üzerinden başvurunuzun "Kura Bekliyor" veya "Kabul Edildi" durumunda olduğunu teyit etmektir.
