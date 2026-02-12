Türk kırtasiye sektörünü dünya sahnesine taşıyor

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), dünyanın en büyük oyuncak fuarı Spielwarenmesse Nürnberg Fuarı’nı ziyaret etti. Fuar kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde; küresel eğilimler, yeni pazar dinamikleri ve yeni iş birliği fırsatları değerlendirildi. Nürnberg ziyareti, Türk kırtasiye sektörünün uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmeye yönelik temasların önemli bir ayağı oldu. TÜKİD, Avrupa’daki temaslarına Frankfurt’ta düzenlenen Ambiente 2026 ve Creativeworld fuarları ile devam etti. Ev, yaşam, kırtasiye, hobi ve yaratıcı endüstrilerin küresel buluşma noktası olan bu iki fuar; Türk markalarının tasarım gücünü, üretim kabiliyetini ve yenilikçi ürün portföyünü dünya alıcılarıyla buluşturması açısından stratejik bir iş geliştirme ve pazar erişim platformu sundu. Ambiente 2026 ve Creativeworld fuarlarına Türkiye’den 21’i TÜKİD üyesi 25 firma katılım sağladı. Türk firmalarının stantları, uluslararası satın almacıların yoğun ilgisiyle karşılandı; ziyaretçiler ürünleri yakından inceleyerek teknik özellikler hakkında bilgi aldı, potansiyel iş birlikleri hakkında birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Küresel alıcılarla birebir temas ediyoruz

İhracatçı Türk kırtasiye firmaları, ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen satın almacılarla buluştururken; TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci ile TÜKİD idari personeli de fuar alanında temaslarda bulundu. TÜKİD Başkanı Keresteci, “Uluslararası fuarlar, Türk kırtasiye sektörünün potansiyelini doğrudan alıcılarla buluşturduğumuz güçlü platformlar. Nürnberg ve Frankfurt temaslarımız; ihracat yaklaşımımızı güçlendiren, yeni iş birliklerinin önünü açan stratejik adımlar. Amacımız, Türk markalarının kalite, tasarım ve üretim gücünü dünya pazarlarında görünür kılmak” dedi. Keresteci, “TÜKİD yurt dışı fuarlarına uzun yıllardır davet ediliyor. Fuar alanlarında üyelerimiz küresel alıcılarla B2B görüşmeler yapıyor.

Türk kırtasiye markalarını doğru platformlarda küresel alıcılarla buluşturmaya ve ihracat temaslarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu yaklaşım, firmalarımızın uzun vadeli güven ilişkileri kurmasına zemin hazırlıyor. Hedefimiz; Türk kırtasiye sektörünü sadece ihracat yapan değil, küresel pazarlarda tercih edilen çözüm ortağı olarak konumlandırmak” diye konuştu.

Ortadoğu’dan Avrupa’ya uzanan ihracat hattı

TÜKİD’in Nürnberg ve Frankfurt hattındaki fuar ziyaretleri; daha önce Dubai ve Orta Doğu pazarında yürütülen ihracat odaklı temasların Avrupa ayağı olarak konumlandı. Bu kapsamda TÜKİD, dünyanın önde gelen kırtasiye fuarlarından Paperworld Middle East’te Türkiye’yi güçlü bir şekilde temsil etti. Dubai’de gerçekleştirilen fuara İstanbul Ticaret Odası (İTO) organizasyonu ile milli katılım da gerçekleştirildi. 17 Türk firması fuarda boy gösterdi. Dosyalama ürünlerinden okul öncesi materyallere, kâğıt ürünlerinden hobi malzemelerine uzanan zengin ürün yelpazesi, uluslararası alıcılardan yoğun ilgi gördü. TÜKİD, ayrıca kırtasiye sektörü özelinde yeni pazar fırsatlarını değerlendirmek üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Stationery & Paper Expo Saudi Arabia fuarına katıldı. Türkiye’den 16 ihracatçı firmanın ürünlerini sergilediği Riyad Front Exhibition & Conference Center’da gerçekleştirilen fuar, Suudi Arabistan’ın ilk kırtasiye fuarı özelliğini taşıyor. Öte yandan TÜKİD yurt dışı pazarlara yönelik hazırladığı EXPORT 2026 özel sayısında, uluslararası profesyonellerin görüşlerine yer verdi. Yayın, Türk kırtasiye sektörünün ihracat potansiyelini güçlü biçimde ortaya koyuyor.