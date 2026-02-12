ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,87
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7101,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ Bolu kura sonuçları açıklandı mı? Bolu TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası

TOKİ Bolu kura sonuçları açıklandı mı? Bolu TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası

Bolu'da binlerce vatandaşın heyecanla beklediği TOKİ sosyal konut kura çekimi, bugün (12 Şubat 2026 Perşembe) noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirildi. Peki TOKİ Bolu kura sonuçları açıklandı mı? Bolu TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

TOKİ Bolu kura sonuçları açıklandı mı? Bolu TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası

"Yüzyılın Konut Hamlesi" kapsamında Bolu genelinde inşa edilecek toplam 1.950 konut için hak sahipleri belli oldu. 

Bolu'da ev sahibi olma hayali kuran yüzlerce aile için bugün tarihi bir gün oldu. TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bolu genelinde inşa edilecek 1.950 konut için hak sahipleri, bugün saat 11:00'de Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'nde noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Kura çekiminin ardından isim listeleri ve sonuç sorgulama süreciyle ilgili detaylar şu şekildedir:

 Sonuç Sorgulama Ekranları

Çekiliş noter onayından geçtikten sonra listeler sisteme yüklenmeye başladı. Hak sahipliği durumunuzu şu yöntemlerle kontrol edebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden: "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Hak Sahipliği Sorgulama" hizmetine T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak asil veya yedek olma durumunuzu saniyeler içinde görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuç Sorgulama" bölümünden il seçimi yaparak tam listeye ulaşabilirsiniz.

Canlı Yayın Kaydı: İsimlerin okunma anını merak ediyorsanız, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden kura çekiminin tam kaydını tekrar izleyebilirsiniz.

Bolu İlçe Bazlı Kontenjan Hatırlatması

Bugün gerçekleştirilen kura ile Bolu genelinde şu bölgelerdeki hak sahipleri netleşti:

Bolu Merkez

Gerede

Mengen

Mudurnu

Göynük

Yeniçağa

Dörtdivan

Hak Sahiplerini Ne Bekliyor?

Kura sonucunda "Asil" olarak seçilen vatandaşlar için süreç bitmiş değil, asıl heyecan şimdi başlıyor:

Sözleşme Daveti: TOKİ, önümüzdeki haftalarda banka (Halkbank/Ziraat Bankası) üzerinden sözleşme imzalama tarihlerini ilan edecek.

Peşinat Ödemesi: Sözleşme aşamasında konut bedelinin belirli bir oranı peşinat olarak yatırılacak.

Yedeklerin Durumu: Asil listede olup şartları taşımayan veya vazgeçenlerin yerine, sırasıyla "Yedek" listedeki adaylar davet edilecek.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL