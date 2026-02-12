TOKİ Bolu kura sonuçları açıklandı mı? Bolu TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası

Bolu'da ev sahibi olma hayali kuran yüzlerce aile için bugün tarihi bir gün oldu. TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bolu genelinde inşa edilecek 1.950 konut için hak sahipleri, bugün saat 11:00'de Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'nde noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Kura çekiminin ardından isim listeleri ve sonuç sorgulama süreciyle ilgili detaylar şu şekildedir:

Sonuç Sorgulama Ekranları

Çekiliş noter onayından geçtikten sonra listeler sisteme yüklenmeye başladı. Hak sahipliği durumunuzu şu yöntemlerle kontrol edebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden: "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Hak Sahipliği Sorgulama" hizmetine T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak asil veya yedek olma durumunuzu saniyeler içinde görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuç Sorgulama" bölümünden il seçimi yaparak tam listeye ulaşabilirsiniz.

Canlı Yayın Kaydı: İsimlerin okunma anını merak ediyorsanız, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden kura çekiminin tam kaydını tekrar izleyebilirsiniz.