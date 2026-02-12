TOKİ Bolu kura sonuçları açıklandı mı? Bolu TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası

"Yüzyılın Konut Hamlesi" kapsamında Bolu genelinde inşa edilecek toplam 1.950 konut için hak sahipleri belli oldu.
Bolu'da ev sahibi olma hayali kuran yüzlerce aile için bugün tarihi bir gün oldu. TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bolu genelinde inşa edilecek 1.950 konut için hak sahipleri, bugün saat 11:00'de Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'nde noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.
Kura çekiminin ardından isim listeleri ve sonuç sorgulama süreciyle ilgili detaylar şu şekildedir:
Sonuç Sorgulama Ekranları
Çekiliş noter onayından geçtikten sonra listeler sisteme yüklenmeye başladı. Hak sahipliği durumunuzu şu yöntemlerle kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet Üzerinden: "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Hak Sahipliği Sorgulama" hizmetine T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak asil veya yedek olma durumunuzu saniyeler içinde görebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuç Sorgulama" bölümünden il seçimi yaparak tam listeye ulaşabilirsiniz.
Canlı Yayın Kaydı: İsimlerin okunma anını merak ediyorsanız, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden kura çekiminin tam kaydını tekrar izleyebilirsiniz.
Bolu İlçe Bazlı Kontenjan Hatırlatması
Bugün gerçekleştirilen kura ile Bolu genelinde şu bölgelerdeki hak sahipleri netleşti:
Bolu Merkez
Gerede
Mengen
Mudurnu
Göynük
Yeniçağa
Dörtdivan
Hak Sahiplerini Ne Bekliyor?
Kura sonucunda "Asil" olarak seçilen vatandaşlar için süreç bitmiş değil, asıl heyecan şimdi başlıyor:
Sözleşme Daveti: TOKİ, önümüzdeki haftalarda banka (Halkbank/Ziraat Bankası) üzerinden sözleşme imzalama tarihlerini ilan edecek.
Peşinat Ödemesi: Sözleşme aşamasında konut bedelinin belirli bir oranı peşinat olarak yatırılacak.
Yedeklerin Durumu: Asil listede olup şartları taşımayan veya vazgeçenlerin yerine, sırasıyla "Yedek" listedeki adaylar davet edilecek.