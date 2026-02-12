ARA
Dürümle’nin yeni CEO’su Fasih Emrah Peker oldu

Strateji geliştirme ve hızlı servis restoran yönetimi alanlarında önemli görevler üstlenen Fasih Emrah Peker, Dürümle’nin yeni CEO’su oldu.


Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri ve Endüstri Mühendisliği mezunu olan Fasih Emrah Peker, kariyerine Coca-Cola İçecek’te finans alanında başladı. Doğadan’da Finans Müdürü, Tavuk Dünyası’nda ise Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev alan Peker, hızlı servis restoran sektöründe büyüme ve dönüşüm odaklı projelere liderlik etti.

2021 yılında Terra Pizza bünyesine Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Fasih Emrah Peker, kısa sürede CEO’luk görevine atanarak markanın operasyonel ve stratejik yönetiminde önemli sorumluluklar üstlendi.

Üst düzey yöneticilik deneyiminin ardından Fasih Emrah Peker, Dürümle’nin CEO’luk görevini üstlenerek markanın yeni dönemine liderlik edecek.
 

