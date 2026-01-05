Ocak ayı kira artış oranı 2026 belli oldu! İşte Ocak kira artış oranı hesaplama örneği

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Ocak ayında ev ve iş yerlerinin kirası (tavan) yüzde 34,88 artış gösterebilecek.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.