Ocak ayı kira artış oranı 2026 belli oldu! İşte Ocak kira artış oranı hesaplama örneği

Ocak 2026 ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2025 ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle netleşti. Sözleşmesi Ocak ayında yenilecek kiracılar bu oranlara göre zam yapabilecek.
1 Ocak 2026 kira artış oranı ne kadar?
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Ocak ayında ev ve iş yerlerinin kirası (tavan) yüzde 34,88 artış gösterebilecek.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.
2 2026 TÜFE Ocak ayı kira artışı hesaplama örneği
Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2026
Girdiğiniz Artış Oranı: % 34,88
Kira Artış Tutarı: 3 bin 488 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 13 bin 488 TL
3 Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?
Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, kira artış oranı TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor. Bu oran hem konut hem de işyeri kiraları için yasal üst sınır anlamına geliyor. 1 Temmuz 2024 tarihine kadar konut kiraları için uygulanan ve artışı %25 ile sınırlayan yasal düzenlemenin kaldırılmasıyla birlikte, kira zamları artık tamamen TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişim oranına endekslenmiş durumda.