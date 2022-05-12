Türkiye genelinde Nisan ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 147, kiralarda ise yüzde 120 seviyesinde gerçekleşti. Endeksa.com’un verilerine göre konut satışında yıllık değer artışı en yüksek olan iller Antalya, İstanbul ve Aydın olurken, kiralık konutta en yüksek artış bedeli en yüksek olan iller ise Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir ve Çanakkale oldu.

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa verilerine göre, Nisan ayında ortalama metrekare konut satış fiyatına göre ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Antalya, İstanbul ve Aydın oldu. Antalya’da konut fiyatları son bir yılda %183 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin 369 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 420 bin TL. İstanbul’da yıllık değer artışı %173, ortalama konut metrekare satış fiyatı 13 bin 591 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 624 bin 560 TL. Aydın’da yıllık değer artışı %161, ortalama konut metrekare satış fiyatı 12 bin 360 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 853 bin 400 TL.

Kiralar son 1 yılda %120, son 4 yılda ise %154,61 arttı

Satılık konuttaki trende paralel olarak kira bedelleri de artış gösteriyor. Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre, Türkiye genelinde kiralar son 1 yılda %120, son 4 yılda ise %154,61 artış gösterdi. Türkiye genelinde ortalama metrekare kira 38,93 TL, ortalama kira 4 bin 282 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 18 yıl oldu. Son 3 aya bakıldığında kiraların Ocak ayında %6,3, Şubat ayında %9,4, Mart ayında ise %18,27 artış gösterdiği görülüyor.

Kira bedeli en yüksek olan iller

Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek olan iller sırasıyla Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir ve Çanakkale oldu. Endeksa verilerine göre Muğla’da kiralarda yıllık değer artışı %91,65 seviyesinde, ortalama metrekare kira 117,25 TL, ortalama kira ise 12 bin 897 TL, geri dönüş süresi 18 yıl. Antalya’da kiralar son 1 yılda %278,61 artış gösterdi. Ortalama metrekare kira 78,21 TL, ortalama kira ise 8 bin 604 TL, geri dönüş süresi 17 yıl.

Yabancıya en çok satış İstanbul’da

Yabancılara yapılan konut satışında en çok satış yapılan il olan İstanbul’da ise kiralar son 1 yılda %147,06 artış gösterdi. Ortalama metrekare kira 65,05 TL, ortalama kira 6 bin 635 TL, geri dönüş süresi 18 yıl. İzmir’de kiralardaki yıllık değer artışı %137,3, ortalama metrekare kira 50,12 TL, ortalama kira ise 5 bin 764 TL, geri dönüş süresi 18 yıl oldu. Çanakkale’de ise kiralar son 1 yılda %112,95 artış gösterdi. Ortalama metrekare kira 29,92 TL, ortalama kira ise 2 bin 812 TL, geri dönüş süresi 25 yıl.

“Nisan ayında 4 yılın en yüksek artışı yaşandı”

Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Satılık ve kiralıkta artış trendi rekor kırarak devam ediyor. Ay bazında baktığımızda satılık konutlarda Nisan ayında Türkiye çapında son 4 yılın en yüksek artışı yaşandı. Nisan’da aylık değişim %15.56’ya ulaştı. Geçtiğimiz aylarda da ilk 5 il içerisinde yer alan Antalya, İstanbul ve Aydın Nisan verilerine göre de yıllık değer artışının en çok yaşandığı iller olarak dikkat çekiyor. Yabancıya konut satışında oran olarak ilk, adet anlamında da İstanbul’un ardından ikinci sırada yer alan Antalya Nisan verilerine göre yıllık değer artışının en yüksek olduğu il olarak karşımıza çıkıyor. Bir süredir Türkiye’nin gündeminde olan kira artışlarına baktığımızda da Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir ve Çanakkale en yüksek artışların olduğu yerler. İstanbul dışındaki illeri incelediğimizde ortak özelliklerinin yazlık bölgeler olduğunu görüyoruz. Pandemi döneminde sayfiye yerlerine doğru başlayan göçün kiraya etkilerini daha net görebiliyoruz artık.” diye konuştu.