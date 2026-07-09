Nobel ödüllü ekonomistler Fed'in görev gücünde yer aldı: Kevin Warsh’tan dikkat çeken hamle

ABD Merkez Bankası (Fed), Başkan Kevin Warsh'un öncülüğünde iletişim, bilanço politikası, veri, istihdam ve enflasyon alanlarında oluşturulan beş görev gücünde görev yapacak isimleri açıkladı. Akademi, merkez bankacılığı ve teknoloji dünyasından önde gelen isimlerin yer aldığı ekiplerin Fed'in gelecekteki politika çerçevesine katkı sunması bekleniyor.

Fed, Warsh'un görev güçlerindeki isimleri duyurdu

Fed Başkanı Kevin Warsh'un iletişim, bilanço politikası, veri, istihdam ve enflasyon alanlarında oluşturduğu beş görev gücünde görev alacak akademisyenler, eski merkez bankacıları ve iş dünyasından isimleri açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed), Başkan Kevin Warsh'ün daha önce duyurduğu beş görev gücünde yer alacak isimleri açıkladı. Fed'in yayımladığı listeye göre görev güçleri; iletişim, bilanço politikası, veri, istihdam ve enflasyon başlıklarında oluşturuldu.

İletişim görev gücünde eski merkez bankası başkanları yer aldı

Fed'in iletişim başlıklı görev gücünde, Washington Üniversitesi Foster School of Business'ta uygulama profesörü olan Peter R. Fisher yer aldı. Görev gücünde ayrıca Gávea Investimentos'un kurucusu ve başkanı, Brezilya Merkez Bankası eski başkanı Arminio Fraga ile İngiltere Merkez Bankası eski başkanı Mervyn King de bulunuyor.

Bilanço politikası görev gücü

Bilanço politikası görev gücünde Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü Karen Dynan görev alacak.

Bu grupta ayrıca University of Chicago Booth School of Business'ta finans profesörü olan ve daha önce Hindistan Merkez Bankası Başkanlığı görevinde bulunan Raghuram Rajan ile Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü ve eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jeremy Stein yer aldı.

Veri ve istihdam ekiplerinde teknoloji dünyası da temsil ediliyor

Veri başlıklı görev gücüne Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü Raj Chetty dahil edildi. Aynı görev gücünde Walmart'ın eski başkanı ve Üst Yöneticisi Doug McMillon ile Chicago Üniversitesi ekonomi profesörü Kevin Murphy de görev yapacak.n İstihdam alanındaki görev gücünde Andreessen Horowitz'in kurucu ortağı ve genel ortağı Marc Andreessen yer aldı.

Bu grupta ayrıca Stanford Üniversitesi ekonomi profesörü olan ve halihazırda Anthropic'te izinli bulunan Charles I. Jones ile Microsoft'ta başkan yardımcısı ve XBOX CEO'su olarak görev yapan Asha Sharma bulunuyor.

Enflasyon görev gücünde Nobel ödüllü ekonomist

Enflasyon başlıklı görev gücünde Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü ve eski Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Greg Mankiw yer alacak.

Bu görev gücünde New York Üniversitesi ekonomi profesörü ve Nobel ödüllü Thomas Sargent ile C.D. Howe Institute kıdemli araştırmacısı ve Uluslararası Ödemeler Bankası'nın eski ekonomi danışmanı William White da görev yapacak.

Fed Başkanı Kevin Warsh'un duyurduğu görev gücünün merkez bankasının iletişim politikası, bilanço yönetimi, veri kullanımı, verimlilik ve istihdam dinamikleri ile enflasyon hedefleme çerçevesine yönelik değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.