AB'den Çin ürünlerine sert önlem! Lastik ithalatında anti-damping kararı yürürlükte

Avrupa Birliği (AB), Çin menşeli lastik ithalatına yönelik önemli bir karar aldı. Yaklaşık bir yıldır süren anti-damping soruşturmasının tamamlanmasının ardından, Çin'de üretilen otomobil, kamyonet ve otobüs lastiklerine üretici bazında değişen oranlarda kesin anti-damping vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

Vergi oranı yüzde 45,3'e kadar çıkacak

Avrupa Birliği, Çin'den ithal edilen otomobil, kamyonet ve otobüs lastiklerine yönelik anti-damping soruşturmasını tamamladı. Nihai kararla birlikte Çin menşeli lastiklere üreticiye göre değişmek üzere yüzde 4,3 ile yüzde 45,3 arasında kesin anti-damping vergisi uygulanmaya başlandı.

Avrupa Birliği (AB), Çin'de üretilen otomobil, kamyonet ve otobüs lastiklerine yönelik anti-damping soruşturmasını sonuçlandırdı. AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan uygulama tüzüğüyle birlikte Çin menşeli yeni pnömatik kauçuk lastiklere kesin anti-damping vergisi getirildi.

Vergi oranı üreticiye göre değişecek

Yeni düzenlemeye göre Çin'den ithal edilen lastiklerde uygulanacak vergi oranları üretici firmalara göre farklılık gösterecek.vGüney Koreli Hankook'un Çin'deki tesislerinde üretilen lastikler için yüzde 4,3,vsoruşturmada iş birliği yapan diğer Çinli üreticiler için yüzde 24,4, soruşturmaya katılmayan üreticiler için ise yüzde 45,3 oranında anti-damping vergisi uygulanacak.

Soruşturma sektörün şikâyetiyle başladı

AB Komisyonu, Avrupa'daki lastik üreticilerinden gelen şikayetler üzerine Mayıs 2025'te soruşturma başlatmıştı. Yapılan incelemede Çinli üreticilerin ürünlerini Avrupa pazarına dampingli fiyatlarla sattığı ve bunun Avrupa lastik sanayisine önemli ölçüde zarar verdiği tespit edildi.