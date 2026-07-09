Bankacılık devinden altın fiyatları için dikkat çeken rapor: Beklentiler aşağı çekildi

Bankacılık devi HSBC, altın piyasasına ilişkin beklentilerini güncelledi. Banka, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası görünümündeki değişim ve doların güç kazanması nedeniyle 2026 ve 2027 yıllarına ait ortalama altın fiyatı tahminlerini düşürdü. Raporda, altın üzerinde kısa vadeli baskıların devam edebileceği ancak uzun vadede aşağı yönlü risklerin sınırlı olduğu vurgulandı.

HSBC'den Fed vurgulu yeni tahmin

HSBC, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası beklentilerindeki değişim ve dolardaki güçlenme nedeniyle 2026 ve 2027 yılları için ortalama altın fiyatı tahminlerini düşürdü.

Banka, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 4 bin 864 dolardan 4 bin 560 dolara, 2027 yılı için tahminini ise 5 bin dolardan 4 bin 925 dolara indirdi. Banka, altının 2026 yılının geri kalanında 3 bin 800 ile 4 bin 700 dolar arasında işlem görebileceğini ve yılı 4 bin 750 dolarda kapatabileceğini, 2027 yıl sonu tahmininin ise 5 bin 25 dolar olduğunu belirtti.

Altın fiyatları bu hafta, Ortadoğu'daki çatışmanın enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası görünümünde daha şahin bir yaklaşım benimsemesiyle gerilemişti.

Tahminlerdeki düşüşün sebepleri

HSBC ekonomistleri konu ile ilgili kaleme aldığı bilgilendirme notunda, "ABD para politikasına ilişkin değişen algılar ve bunun dolar üzerindeki etkisi, altın satışlarının ve fiyat düşüşlerinin ardındaki temel nedenler arasında yer alıyor." dedi.

Uzmanlar ayrıca son yıllarda altının yükselişine katkıda bulunan merkez bankası alımlarının azaldığını, ancak uzun vadeli çeşitlendirmenin fiyatları desteklemeye devam edebileceğini belirtti.

Notta son olarak yılın ilk yarısında görülen yoğun borsa yatırım fonu (ETF) çıkışlarının ikinci yarıda kısmen tersine dönebileceği belirtildi.

Aşağı yönlü riskler sınırlı

Tahminlerdeki düşüşlere rağmen, HSBC, piyasanın büyük bir bölümünün zaten daha güçlü dolar ve daha yüksek faiz ortamına uyum sağladığı için aşağı yönlü risklerin sınırlı olabileceğini söyledi. Çatışmanın hala "altını düşürme gücüne sahip olduğunu, ancak İran'la ilgili düşüşlerin tek başına uzun süreli olacağına inanmadıklarını" belirtti.