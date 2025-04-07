ARA
DOLAR
38,00
0,01%
DOLAR
EURO
41,65
0,09%
EURO
GRAM ALTIN
3707,48
-0,08%
GRAM ALTIN
BIST 100
9361,20
-0,20%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SGK 23 ilde gayrimenkul satacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre SGK 23 ilde gayrimenkul satışı yapacak.

07 Nisan 2025 | 09:27
Son Güncellenme: 07 Nisan 2025 | 15:30
SGK 23 ilde gayrimenkul satacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 23 ilde bulunan taşınmazların satış ihalesini gerçekleştiriyor. Konutların bulunduğu iller şöyle:

● Adana,
● Aydın,
● Balıkesir,
● Bursa,
● Çankırı,
● Çorum,
● Denizli,
● Düzce,
● Edirne,
● Elazığ,
● Hatay,
● İstanbul,
● İzmir,
● Kayseri,
● Konya,
● Manisa,
● Mersin,
● Ordu,
● Samsun,
●Tekirdağ,
●Uşak,
●Yalova
ve
● Zonguldak
 
İllerinde yer alan taşınmazların ihaleleri “Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik” maddelerine göre SGK internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulü ile 21-30.04.2025 tarihleri arasında yapılacak. Detaylı bilgi için tıklayın

İlgili Haberler
TOKİ 44 ilde arsa satışı yapacak: Başvuru detayları
TOKİ 44 ilde arsa satışı yapacak: Başvuru detayları
0
  • ALTIN GRAM - TL 3707,48 -0,08%
  • ALTIN ONS 3034,08 -0,11%
  • BIST 100 9361,2 -0,2%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,69 1,75%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,41893 -0,28987%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,35 1,9754%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,0006 0,0129%
  • EURO/DOLAR 1,0959 -0,0087%
  • EURO/TURK LIRASI 41,647 0,0913%
  • STERLIN/DOLAR 1,2825 -0,0818%
Borsa Haberleri
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
Dünya borsalarında kırmızı gün!
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 4 şirket
Yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (8 Nisan)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
THY, Sabancı, Sasa, Tofaş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Trump'a göre piyasalar patlayacak, borsa patlayacak
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti
Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
Sabancı Holding (SAHOL) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman?
Aygaz 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Ford (FROTO) temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
GERİ
İLERİ
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
Dünya borsalarında kırmızı gün!
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 4 şirket
Yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (8 Nisan)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
THY, Sabancı, Sasa, Tofaş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Trump'a göre piyasalar patlayacak, borsa patlayacak
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti
Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
Sabancı Holding (SAHOL) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman?
Aygaz 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Ford (FROTO) temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL