SGK 23 ilde gayrimenkul satacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 23 ilde bulunan taşınmazların satış ihalesini gerçekleştiriyor. Konutların bulunduğu iller şöyle:



● Adana,

● Aydın,

● Balıkesir,

● Bursa,

● Çankırı,

● Çorum,

● Denizli,

● Düzce,

● Edirne,

● Elazığ,

● Hatay,

● İstanbul,

● İzmir,

● Kayseri,

● Konya,

● Manisa,

● Mersin,

● Ordu,

● Samsun,

●Tekirdağ,

●Uşak,

●Yalova

ve

● Zonguldak



İllerinde yer alan taşınmazların ihaleleri “Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik” maddelerine göre SGK internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulü ile 21-30.04.2025 tarihleri arasında yapılacak. Detaylı bilgi için tıklayın