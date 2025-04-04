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TOKİ 44 ilde arsa satışı yapacak: Başvuru detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 44 ilde 552 arsayı 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak. İşte başvurularla ilgili detaylar:

03 Nisan 2025 | 15:06
TOKİ 44 ilde arsa satışı yapacak: Başvuru detayları

TOKİ'nin sitesinde yer alan bilgilere göre alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.

Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan toplam 3 milyon 976 bin 625 m2 büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan 552 arsa, açık artırmayla satılacak.

Açık artırmalar, 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
 

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