TOKİ 20 bin konut hangi illerde yapılacak? İşte il il liste...

TOKİ'nin 64 ilde hayata geçireceği 20 bin konutluk yeni proje için başvuru süreci başladı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kampanyanın şartlarını, ödeme planlarını ve konutların hangi illerde yapılacağını araştırıyor. Peki TOKİ başvuruları nasıl yapılacak? Kimler başvurabilecek? Konutlar hangi şehirlerde inşa edilecek? İşte yeni TOKİ kampanyasına ilişkin merak edilen detaylar...
1 TOKİ yeni konut kampanyası başvuruları hangi tarihler arasında gerçekleşecek?
Konut satışları 15 Haziran ile 17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2 Başvurular nasıl yapılacak?
Konutlar, herhangi bir başvuru ücreti talep edilmeden satışa çıkarılacak. Bakanlığın açıklamasına göre satış işlemleri, Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden yürütülecek. Vatandaşlar, bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları başvuru önceliği esasına göre satın alabilecek. İlk başvuru yapanların avantaj elde edeceği süreç 17 Temmuz'a kadar devam edece
3 Konut kampanyasına başvuru şartları neler?
Kampanyaya başvuru şartları da şöyle sıralandı:
- Başvuru sahiplerinin T.C. vatandaşı olması,
- 18 yaşını doldurmuş olmaları,
- kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması şartları aranacak.
Ayrıca, kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak.
4 TOKİ 20 bin konut satışı hangi illerde yapılacak?
Kampanyaya ilişkin en çok merak edilen konuların başında konutların hangi illerde inşa edileceği geliyor. TOKİ tarafından yapılacak konutların sayısı ve projelerin hayata geçirileceği yerler açıklandı. İşte il il konut listesi...
Afyonkarahisar 395, Ağrı 118, Aksaray 219, Amasya 68, Ankara 2 bin 62, Antalya 46, Ardahan 14, Artvin 30, Aydın 310, Balıkesir 213, Batman 588, Bayburt 172, Bilecik 206, Bingöl 88, Bitlis 262, Burdur 269, Bursa 2 bin 190, Çanakkale 108, Çankırı 83, Çorum 157, Denizli 319, Düzce 130, Edirne 127, Erzincan 37, Erzurum 21, Eskişehir 565, Giresun 38, Gümüşhane 44, Hakkari 86, Isparta 176, İzmir 306, Karabük 127, Karaman 120, Kars 48, Kastamonu 28, Kayseri 104, Kırıkkale 85, Kırklareli 139, Kırşehir 220, Kocaeli 433, Konya 998, Kütahya 127, Manisa 115, Mardin 452, Mersin 272, Muğla 97, Muş 147, Nevşehir 317, Rize 5, Sakarya 20, Samsun 684, Siirt 294, Sivas 203, Şırnak 275, Tekirdağ 424, Tokat 61, Van 161, Yozgat 216, Zonguldak 19, Elazığ 61, Gaziantep 7, Hatay 1238, Kahramanmaraş 1073, Malatya 1000.
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5 Konut fiyatları açıklandı mı?
Konutların fiyatları, teslim tarihleri ve projelere ilişkin tüm detaylara TOKİ'nin internet sitesi üzerinden erişebiliyor. Vatandaşlar, konut satın almak istedikleri ili seçerek satışa sunulan dairelerin fiyat listelerini ve proje bilgilerini görüntüleyebiliyor.
6 Ödeme planı açıklandı mı?
Konut sahibi olmak isteyenler için üç farklı ödeme modeli hazırlandı. İlk seçenekte, konut bedelinin tamamını peşin ödeyen alıcılar yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.
İkinci ödeme modelinde, konut bedelinin yüzde 50'si peşin tahsil edilirken kalan tutar 72 ay vadeyle ödenebilecek. Bu seçenekte ayrıca toplam satış bedeli üzerinden yüzde 8 indirim uygulanacak.
Üçüncü seçenekte ise yüzde 50'lik peşinatın yarısı sözleşme sırasında, kalan kısmı 12 ay sonra ödenecek. Konut bedelinin geri kalan bölümü için de 60 aya kadar vade seçeneği sunulacak.
7 Konutlar ne zaman teslim edilecek?
Vatandaşlar, tercih ettikleri ödeme seçeneğine göre peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırdıktan sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalayabilecek.
Satışa sunulan konutların bir kısmı hemen teslim edilebilecek projelerden oluşurken, diğer konutların sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi öngörülüyor.