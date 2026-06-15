TOKİ 20 bin konut hangi illerde yapılacak? İşte il il liste...

TOKİ'nin 64 ilde hayata geçireceği 20 bin konutluk yeni proje için başvuru süreci başladı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kampanyanın şartlarını, ödeme planlarını ve konutların hangi illerde yapılacağını araştırıyor. Peki TOKİ başvuruları nasıl yapılacak? Kimler başvurabilecek? Konutlar hangi şehirlerde inşa edilecek? İşte yeni TOKİ kampanyasına ilişkin merak edilen detaylar...