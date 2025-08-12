ARA
DOLAR
40,72
-0,01%
DOLAR
EURO
47,41
0,70%
EURO
GRAM ALTIN
4383,07
0,58%
GRAM ALTIN
BIST 100
10991,31
-0,43%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ 21 ilde iş yeri satacak: İşte örnek iş yerleri ve fiyatları

TOKİ 21 ilde iş yeri satacak: İşte örnek iş yerleri ve fiyatları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetinde bulunan 21 ildeki 102 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Peki, iş yerleri hangi illerde? Ödeme koşulları nasıl? Detaylar...

12 Ağustos 2025 | 15:53
Son Güncellenme: 12 Ağustos 2025 | 15:54
TOKİ 21 ilde iş yeri satacak: İşte örnek iş yerleri ve fiyatları

TOKİ tarafından Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Bartın, Çorum, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Osmaniye'de bulunan 102 iş yeri satılacak.

Açık artırma, 28 Ağustos Perşembe saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.

TİCARET MERKEZİ, DÜKKAN VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ DE VAR

Satışa sunulan iş yerleri arasında, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki ticaret merkezi, Ankara'nın Çubuk, Kızılcahamam ve Haymana ilçelerindeki dükkanlar ve Kırşehir'in Kaman ilçesindeki alışveriş merkezi yer alıyor.

ÖDEME KOŞULLARI NASIL?

Alıcılar, ticaret merkezi, konut, dükkan, pazar yeri ve alışveriş merkezi niteliğindeki iş yerlerine, yüzde 10 peşinat 96 ay vade ve yüzde 10 peşinat 120 ay vadeyle sahip olabilecek. Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

LİSTEDEKİ BAZI İŞ YERLERİ VE MUHAMMEN FİYATLARI:

1 ANKARA HAYMANA'DA 103,90 M² İŞ YERİ

ANKARA HAYMANA'DA 103,90 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL: 
₺2.000.000,00

2 ANKARA ÇUBUK'TA 83,91 M² İŞ YERİ

ANKARA ÇUBUK'TA 83,91 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL: 
₺3.776.000,00

3 ANKARA ÇUBUK'TA 125,03 M² İŞ YERİ

ANKARA ÇUBUK'TA 125,03 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL: 
₺5.002.000,00

4 ADANA YÜREĞİR'DE 34,00 M² İŞ YERİ

ADANA YÜREĞİR'DE 34,00 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL:
₺1.500.000,00

5 KONYA GÜNEYSINIR'DA 76,17 M² İŞ YERİ

KONYA GÜNEYSINIR'DA 76,17 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL:
₺1.485.315,00

6 KONYA GÜNEYSINIR'DA 62,14 M² İŞ YERİ

KONYA GÜNEYSINIR'DA 62,14 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL:
₺1.211.730,00

7 KONYA KADINHANI'DA 41,72 M² İŞ YERİ

KONYA KADINHANI'DA 41,72 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL:
₺1.293.320,00

8 ISPARTA ATABEY'DE 79,80 M² İŞ YERİ

ISPARTA ATABEY'DE 79,80 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL:
₺1.995.000,00

9 MANİSA SALİHLİ'DE 42,15 M² İŞ YERİ

MANİSA SALİHLİ'DE 42,15 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL:
₺1.349.000,00

10 MANİSA SALİHLİ'DE 59,73 M² İŞ YERİ

MANİSA SALİHLİ'DE 59,73 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL:
₺1.763.000,00

11 AFYONKARAHİSAR BAYAT'TA 184,76 M² İŞ YERİ

AFYONKARAHİSAR BAYAT'TA 184,76 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL:
₺5.543.000,00

12 NEVŞEHİR KOZAKLI'DA 133,30 M² İŞ YERİ

NEVŞEHİR KOZAKLI'DA 133,30 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL:
₺3.400.000,00

13 OSMANİYE DÜZİÇİ'DE 62,51 M² İŞ YERİ

OSMANİYE DÜZİÇİ'DE 62,51 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL:
₺938.000,00

14 MALATYA BATTALGAZİ'DE 212,26 M² İŞ YERİ

MALATYA BATTALGAZİ'DE 212,26 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL:
₺5.036.700,00

15 ANKARA KIZILCAHAMAM'DA 220,22 M² İŞ YERİ

ANKARA KIZILCAHAMAM'DA 220,22 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL:
₺11.011.000,00

16 NİĞDE ÇİFTLİK'TE 32,44 M² İŞ YERİ

NİĞDE ÇİFTLİK'TE 32,44 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL:
₺1.006.000,00

17 AFYONKARAHİSAR BAYAT'TA 184,76 M² İŞ YERİ

AFYONKARAHİSAR BAYAT'TA 184,76 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL:
₺5.543.000,00

18 BARTIN MERKEZ'DE 33,12 M² İŞ YERİ

BARTIN MERKEZ'DE 33,12 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL:
₺894.000,00

19 KASTAMONU AZDAVAY'DA 123,92 M² İŞ YERİ

KASTAMONU AZDAVAY'DA 123,92 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL:
₺2.726.000,00

20 KARS SARIKAMIŞ'TA 42,67 M² İŞ YERİ

KARS SARIKAMIŞ'TA 42,67 M² İŞ YERİ

MUHAMMEN BEDEL:
₺640.000,00
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL