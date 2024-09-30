TOKİ 47 ilde gayrimenkul satacak: Ödeme şartları

TOKİ'nin sitesinde yer alan bilgilere göre alıcılar Gayrimenkullere, %15 peşinat 60 ay vade, %15 peşinat 120 ay vade ve %25 peşinat 72 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecek.

Açık artırmalar, 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. Emlak Müzaye'nin sitesinde yer alan bilgilere göre 16 Ekim'de 151 konut, 17 Ekim'de ise 218 işyeri satışı olacak.

Açık artırmalar, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgilere "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.