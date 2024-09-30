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TOKİ 47 ilde gayrimenkul satacak: Ödeme şartları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde 369 gayrimenkulü 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

30 Eylül 2024 | 16:23
Son Güncellenme: 30 Eylül 2024 | 16:25
TOKİ 47 ilde gayrimenkul satacak: Ödeme şartları

TOKİ'nin sitesinde yer alan bilgilere göre alıcılar Gayrimenkullere, %15 peşinat 60 ay vade, %15 peşinat 120 ay vade ve %25 peşinat 72 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecek.

  • Açık artırmalar, 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. Emlak Müzaye'nin sitesinde yer alan bilgilere göre 16 Ekim'de 151 konut, 17 Ekim'de ise 218 işyeri satışı olacak.
  • Açık artırmalar, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr)  teklif verilebilecek.
  • Ayrıntılı bilgilere "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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Vestel CEO'suna göre şirket değerini artıracak 2 strateji
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Haftanın kazandıranı yine altın oldu!
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 3 şirket
Göltaş Çimento (GOLTS) temettü tarihini duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.09.2024)
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