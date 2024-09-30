TOKİ 47 ilde gayrimenkul satacak: Ödeme şartları

TOKİ'nin sitesinde yer alan bilgilere göre alıcılar Gayrimenkullere, %15 peşinat 60 ay vade, %15 peşinat 120 ay vade ve %25 peşinat 72 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecek.
- Açık artırmalar, 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. Emlak Müzaye'nin sitesinde yer alan bilgilere göre 16 Ekim'de 151 konut, 17 Ekim'de ise 218 işyeri satışı olacak.
- Açık artırmalar, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.
- Ayrıntılı bilgilere "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.