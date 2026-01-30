ARA
DOLAR
43,48
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6788,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
1369,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ Aksaray kura sonuçları açıklandı mı? Aksaray TOKİ kura sonucu sorgulama

TOKİ Aksaray kura sonuçları açıklandı mı? Aksaray TOKİ kura sonucu sorgulama

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Aksaray genelinde inşa edilecek 2 bin 353 konut için hak sahipleri, noter huzurunda ve şeffaf bir ortamda gerçekleştirilen kura çekimiyle netleşti. Peki TOKİ Aksaray kura sonuçları açıklandı mı? Aksaray TOKİ kura sonucu sorgulama


TOKİ Aksaray kura sonuçları açıklandı mı? Aksaray TOKİ kura sonucu sorgulama

Aksaray’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için beklenen gün geldi. 30 Ocak 2026 Cuma günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, Aksaray genelinde inşa edilecek 2 bin 353 konutun şanslı sahipleri belirlendi.

Kura çekimi canlı yayında tamamlandığı için hak sahipliği durumunuzu şu an itibarıyla kontrol edebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden: "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kura Sonucu Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak asil veya yedek olduğunuzu görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Sitesi: Noter onaylı listeler akşam saatlerinde www.toki.gov.tr adresine yüklenecektir.

Önemli Hatırlatma: İsmi asil listede yer alan vatandaşların, önümüzdeki haftalarda ilan edilecek olan sözleşme imzalama takvimini takip etmeleri gerekmektedir. Peşinat ödemeleri ve konut belirleme kurası için banka duyurularını kaçırmamanız kritik önem taşıyor.

Aksaray’daki konut dağılımı ve projeye dair teknik detaylar şu şekilde netleşti:

Aksaray İlçe İlçe Konut Dağılım Listesi

İlçe / BölgeKonut Sayısıİlçe / BölgeKonut Sayısı
Merkez1000Güzelyurt94
Merkez Sağlık126Güzelyurt Ihlara94
Eskil190Ağaçören79
Ortaköy190Merkez Helvadere79
Merkez Yenikent110Sarıyahşi94
Sultanhanı110Gülağaç Demirci50
Eskil Eşmekaya94Gülağaç43

Konut Tipleri ve Ödeme Şartları

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla yürütülen bu dev projede, konutlar farklı ihtiyaçlara yönelik üç ana kategoride sunuluyor. Ödemelerde ise %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade avantajı sabit kalıyor.

80 m² (2+1) Konutlar: Projenin %40'ını oluşturan en geniş kontenjanlı konut tipi.

65 m² (2+1) Konutlar: Projenin %30'unu kapsayan, daha kompakt bir yerleşim sunan daireler.

55 m² (1+1) Konutlar: Kalan %30'luk dilimi oluşturan, özellikle küçük aileler ve gençler için tasarlanan birimler.

Anadolu İlleri TOKİ 2026 Ödeme Tablosu

Konut TipiMetrekareToplam Satış Fiyatı%10 PeşinatVade (Ay)Aylık Taksit
1+155 m²1.800.000 TL180.000 TL240 Ay6.750 TL
2+1 (Küçük)65 m²2.200.000 TL220.000 TL240 Ay8.250 TL
2+1 (Geniş)80 m²2.650.000 TL265.000 TL240 Ay9.938 TL
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL