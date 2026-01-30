TOKİ Aksaray kura sonuçları açıklandı mı? Aksaray TOKİ kura sonucu sorgulama

Aksaray’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için beklenen gün geldi. 30 Ocak 2026 Cuma günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, Aksaray genelinde inşa edilecek 2 bin 353 konutun şanslı sahipleri belirlendi.
Kura çekimi canlı yayında tamamlandığı için hak sahipliği durumunuzu şu an itibarıyla kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet Üzerinden: "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kura Sonucu Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak asil veya yedek olduğunuzu görebilirsiniz.
TOKİ Resmi Sitesi: Noter onaylı listeler akşam saatlerinde www.toki.gov.tr adresine yüklenecektir.
Önemli Hatırlatma: İsmi asil listede yer alan vatandaşların, önümüzdeki haftalarda ilan edilecek olan sözleşme imzalama takvimini takip etmeleri gerekmektedir. Peşinat ödemeleri ve konut belirleme kurası için banka duyurularını kaçırmamanız kritik önem taşıyor.
Aksaray’daki konut dağılımı ve projeye dair teknik detaylar şu şekilde netleşti:
Aksaray İlçe İlçe Konut Dağılım Listesi
|İlçe / Bölge
|Konut Sayısı
|İlçe / Bölge
|Konut Sayısı
|Merkez
|1000
|Güzelyurt
|94
|Merkez Sağlık
|126
|Güzelyurt Ihlara
|94
|Eskil
|190
|Ağaçören
|79
|Ortaköy
|190
|Merkez Helvadere
|79
|Merkez Yenikent
|110
|Sarıyahşi
|94
|Sultanhanı
|110
|Gülağaç Demirci
|50
|Eskil Eşmekaya
|94
|Gülağaç
|43
Konut Tipleri ve Ödeme Şartları
"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla yürütülen bu dev projede, konutlar farklı ihtiyaçlara yönelik üç ana kategoride sunuluyor. Ödemelerde ise %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade avantajı sabit kalıyor.
80 m² (2+1) Konutlar: Projenin %40'ını oluşturan en geniş kontenjanlı konut tipi.
65 m² (2+1) Konutlar: Projenin %30'unu kapsayan, daha kompakt bir yerleşim sunan daireler.
55 m² (1+1) Konutlar: Kalan %30'luk dilimi oluşturan, özellikle küçük aileler ve gençler için tasarlanan birimler.
Anadolu İlleri TOKİ 2026 Ödeme Tablosu
|Konut Tipi
|Metrekare
|Toplam Satış Fiyatı
|%10 Peşinat
|Vade (Ay)
|Aylık Taksit
|1+1
|55 m²
|1.800.000 TL
|180.000 TL
|240 Ay
|6.750 TL
|2+1 (Küçük)
|65 m²
|2.200.000 TL
|220.000 TL
|240 Ay
|8.250 TL
|2+1 (Geniş)
|80 m²
|2.650.000 TL
|265.000 TL
|240 Ay
|9.938 TL