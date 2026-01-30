ARA
DOLAR
43,48
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6788,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
1369,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ Karabük kura sonuçları açıklandı mı? Karabük TOKİ kura sonucu listesi sorgulama

TOKİ Karabük kura sonuçları açıklandı mı? Karabük TOKİ kura sonucu listesi sorgulama

Karabük’te ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için beklenen an geldi ve 1.600 konutun hak sahibi bugün yapılan çekilişle netleşti. Peki TOKİ Karabük kura sonuçları açıklandı mı? Karabük TOKİ kura sonucu listesi sorgulama


TOKİ Karabük kura sonuçları açıklandı mı? Karabük TOKİ kura sonucu listesi sorgulama

5000 bin sosyal konut projesi kapsamında Karabük 1.600 konutun kura çekimi, şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilerek büyük bir heyecana sahne oldu. 

30 Ocak 2026 Cuma günü Karabük Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte, Karabük il genelinde inşa edilecek 1.600 sosyal konutun hak sahipleri resmi olarak belirlendi. Noter huzurunda yapılan ve TOKİ’nin dijital kanallarından canlı yayınlanan bu kura, binlerce aile için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. 

Kura çekimi tamamlandığı için veriler eş zamanlı olarak dijital sistemlere aktarılmaktadır. Adaylar durumlarını şu iki kanal üzerinden anlık olarak teyit edebilir:

e-Devlet: T.C. Kimlik No ile "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranından.

TOKİ Web Sitesi: www.toki.gov.tr üzerinden ilan edilecek olan isim listelerinden.

Sırada Ne Var?

Kuraların ardından asil olarak belirlenen vatandaşlar için bir sonraki aşama sözleşme imzalama süreci olacaktır. TOKİ, sözleşme tarihleri ve peşinat yatırma takvimi hakkında hak sahiplerine SMS yoluyla bilgilendirme yapacaktır. Bu süreçte banka işlemlerini zamanında tamamlamak, hak kaybı yaşamamak adına büyük önem taşımaktadır.

Karabük İlçe İlçe Konut Kontenjanları

Karabük'ün farklı noktalarında hayata geçirilecek projelerin dağılımı, ilçelerin ihtiyaçlarına göre şu şekilde planlandı:

Merkez: 1.000 Konut

Yenice: 200 Konut

Eskipazar: 150 Konut

Safranbolu: 150 Konut

Eflani: 50 Konut

Ovacık: 50 Konut

 

 

Konut Tipleri ve Anadolu Ödeme Planı

Karabük'teki hak sahipleri, "Ev Sahibi Türkiye" kampanyasının Anadolu illeri için sunduğu avantajlı fiyat ve taksit imkanlarından faydalanacak. Tüm konutlarda %10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği standart olarak uygulanıyor.

Konut TipiBoyutToplam FiyatAylık Taksit
1+155 m²1.800.000 TL6.750 TL
2+1 (Küçük)65 m²2.200.000 TL8.250 TL
2+1 (Geniş)80 m²2.650.000 TL9.938 TL
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL