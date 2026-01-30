TOKİ Karabük kura sonuçları açıklandı mı? Karabük TOKİ kura sonucu listesi sorgulama

5000 bin sosyal konut projesi kapsamında Karabük 1.600 konutun kura çekimi, şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilerek büyük bir heyecana sahne oldu.
30 Ocak 2026 Cuma günü Karabük Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte, Karabük il genelinde inşa edilecek 1.600 sosyal konutun hak sahipleri resmi olarak belirlendi. Noter huzurunda yapılan ve TOKİ’nin dijital kanallarından canlı yayınlanan bu kura, binlerce aile için yeni bir dönemin başlangıcı oldu.
Kura çekimi tamamlandığı için veriler eş zamanlı olarak dijital sistemlere aktarılmaktadır. Adaylar durumlarını şu iki kanal üzerinden anlık olarak teyit edebilir:
e-Devlet: T.C. Kimlik No ile "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranından.
TOKİ Web Sitesi: www.toki.gov.tr üzerinden ilan edilecek olan isim listelerinden.
Sırada Ne Var?
Kuraların ardından asil olarak belirlenen vatandaşlar için bir sonraki aşama sözleşme imzalama süreci olacaktır. TOKİ, sözleşme tarihleri ve peşinat yatırma takvimi hakkında hak sahiplerine SMS yoluyla bilgilendirme yapacaktır. Bu süreçte banka işlemlerini zamanında tamamlamak, hak kaybı yaşamamak adına büyük önem taşımaktadır.
Karabük İlçe İlçe Konut Kontenjanları
Karabük'ün farklı noktalarında hayata geçirilecek projelerin dağılımı, ilçelerin ihtiyaçlarına göre şu şekilde planlandı:
Merkez: 1.000 Konut
Yenice: 200 Konut
Eskipazar: 150 Konut
Safranbolu: 150 Konut
Eflani: 50 Konut
Ovacık: 50 Konut
Konut Tipleri ve Anadolu Ödeme Planı
Karabük'teki hak sahipleri, "Ev Sahibi Türkiye" kampanyasının Anadolu illeri için sunduğu avantajlı fiyat ve taksit imkanlarından faydalanacak. Tüm konutlarda %10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği standart olarak uygulanıyor.
|Konut Tipi
|Boyut
|Toplam Fiyat
|Aylık Taksit
|1+1
|55 m²
|1.800.000 TL
|6.750 TL
|2+1 (Küçük)
|65 m²
|2.200.000 TL
|8.250 TL
|2+1 (Geniş)
|80 m²
|2.650.000 TL
|9.938 TL