TOKİ Karabük kura sonuçları açıklandı mı? Karabük TOKİ kura sonucu listesi sorgulama

30 Ocak 2026 Cuma günü Karabük Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte, Karabük il genelinde inşa edilecek 1.600 sosyal konutun hak sahipleri resmi olarak belirlendi. Noter huzurunda yapılan ve TOKİ’nin dijital kanallarından canlı yayınlanan bu kura, binlerce aile için yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Kura çekimi tamamlandığı için veriler eş zamanlı olarak dijital sistemlere aktarılmaktadır. Adaylar durumlarını şu iki kanal üzerinden anlık olarak teyit edebilir:

e-Devlet: T.C. Kimlik No ile "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranından.

TOKİ Web Sitesi: www.toki.gov.tr üzerinden ilan edilecek olan isim listelerinden.