Ordu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ordu kura listesi sorgulama

30 Ocak 2026 Cuma günü Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte, Ordu genelinde inşa edilecek 3 bin 334 sosyal konutun hak sahipleri resmi olarak belirlendi. Noter huzurunda yapılan ve dijital platformlardan canlı yayınlanan bu dev organizasyon, Ordu'da binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayaline bir adım daha yaklaşmasını sağladı.

Kura sonuçları noter onayından geçtikten sonra eş zamanlı olarak iki ana kanal üzerinden erişime açıldı:

e-Devlet Kapısı: T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

TOKİ Resmi Sitesi: (www.toki.gov.tr) adresindeki isim listeleri üzerinden asil ve yedek hak sahipliğinizi teyit edebilirsiniz.