Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Ordu il genelinde inşa edilecek toplam 3.334 konutun hak sahipleri, Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Peki Ordu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ordu kura listesi sorgulama


Ordu’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce aile için bugün (30 Ocak 2026) tarihi bir gün oldu. Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Ordu il genelinde inşa edilecek toplam 3.334 konutun hak sahipleri belirlendi. 

30 Ocak 2026 Cuma günü Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte, Ordu genelinde inşa edilecek 3 bin 334 sosyal konutun hak sahipleri resmi olarak belirlendi. Noter huzurunda yapılan ve dijital platformlardan canlı yayınlanan bu dev organizasyon, Ordu'da binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayaline bir adım daha yaklaşmasını sağladı.

Kura sonuçları noter onayından geçtikten sonra eş zamanlı olarak iki ana kanal üzerinden erişime açıldı:

e-Devlet Kapısı: T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

TOKİ Resmi Sitesi: (www.toki.gov.tr) adresindeki isim listeleri üzerinden asil ve yedek hak sahipliğinizi teyit edebilirsiniz.

Önemli Not: Ordu'nun Kabadüz gibi bazı ilçelerinde başvuru sayısının konut sayısından az olması durumunda, başvuran adaylar kura çekilmesine gerek kalmaksızın doğrudan hak sahibi kabul edilmektedir.

Ordu İlçe İlçe Konut Kontenjan Listesi

Ordu’nun dört bir yanındaki ilçelerde yapılacak konutların dağılımı, yerel talepler doğrultusunda şu şekilde açıklandı:

İlçe / BölgeKonut Sayısıİlçe / BölgeKonut Sayısı
Merkez (Altınordu)1.500Gölköy100
Fatsa750Korgan80
Ünye500Kabadüz79
Çatalpınar77Gürgentepe52
Aybastı76Gülyalı50
Çamaş39Çaybaşı31

Konut Standartları ve Ödeme Avantajları

"Ev Sahibi Türkiye" kampanyası kapsamında sunulan bu konutlar, farklı ihtiyaçlara hitap eden üç ayrı metrekare seçeneğiyle geliyor. Anadolu genelinde uygulanan avantajlı ödeme planı Ordu projeleri için de geçerli olacak:

80 m² (2+1) Konutlar: Toplam kontenjanın %40’ını oluşturuyor. Aylık taksitleri 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

65 m² (2+1) Konutlar: Projenin %30'unu kapsıyor. Aylık taksitleri 8 bin 250 TL seviyesinde.

55 m² (1+1) Konutlar: Kalan %30'luk dilimi oluşturuyor. Aylık taksitleri ise 6 bin 750 TL.

Ortak Şartlar: Tüm konut tiplerinde yüzde 10 peşinat ödemesi ve 240 ay (20 yıl) vade imkanı sunuluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel takvime göre, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kuraları çekilen 500 bin sosyal konutun ilk teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması hedefleniyor.
