KPSS 2026 ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman alınacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 KPSS takvimi, bu yıl tüm eğitim düzeylerini (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) kapsadığı için büyük önem taşıyor. Özellikle çift yıllarda yapılan B Grubu kadro atamaları için bu sınavdan alınacak puanlar 2 yıl boyunca geçerli olacak.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi ile kamu personeli adaylarının beklediği tüm tarihler kesinleşti. Paylaştığınız bilgiler, ÖSYM’nin 14 Kasım 2025’te ilan ettiği resmi takvimle tam olarak örtüşmektedir. Bu yıl KPSS maratonu, sınavların sonbahar aylarına yoğunlaşmasıyla dikkat çekiyor.
İşte 2026 KPSS için planlanan resmi ve güncel yol haritası:
1. KPSS Lisans Takvimi (A Grubu ve Öğretmenlik)
Kariyer hedefleri olan lisans mezunları için süreç Temmuz ayında başlayıp Eylül ayında tamamlanacak:
Başvurular: 1 – 13 Temmuz 2026
Genel Yetenek – Genel Kültür: 6 Eylül 2026
Alan Bilgisi (1. Gün): 12 Eylül 2026
Alan Bilgisi (2. Gün): 13 Eylül 2026
Sonuç Açıklama: 7 Ekim 2026
2. KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim Takvimi
Çift yıllarda yapılan ve "B Grubu" (düz memurluk) atamaları için 2 yıl geçerli olacak bu sınavlar Ekim ayında gerçekleşecek:
Ön Lisans Başvuruları: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
Ön Lisans Sınavı: 4 Ekim 2026 (Sonuç: 30 Ekim)
Ortaöğretim (Lise) Başvuruları: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
Ortaöğretim Sınavı: 25 Ekim 2026 (Sonuç: 19 Kasım)
3. KPSS DHBT (Din Hizmetleri)
Din hizmetleri kadrolarında görev almak isteyen adaylar Kasım ayında ter dökecek:
Başvurular: 22 – 30 Eylül 2026
Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026
Sonuç Açıklama: 25 Kasım 2026
ÖSYM, sınav ücretlerini başvuru kılavuzunun yayımlandığı gün ilan etmektedir. Genellikle her oturum için ayrı bir ücret belirlenir. 2026 ücretlerinin, 2025 yılındaki enflasyon oranına göre bir miktar güncellenerek Temmuz 2026 başvuru döneminde duyurulması beklenmektedir.
Önemli Hatırlatma: Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için her oturumun kendine özel bir "Geç Başvuru Günü" olacaktır. Ancak geç başvuru yapanlar, normal sınav ücretini %50 artırımlı olarak ödemek durumundadır.