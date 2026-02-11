KPSS 2026 ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman alınacak?

ÖSYM, sınav ücretlerini başvuru kılavuzunun yayımlandığı gün ilan etmektedir. Genellikle her oturum için ayrı bir ücret belirlenir. 2026 ücretlerinin, 2025 yılındaki enflasyon oranına göre bir miktar güncellenerek Temmuz 2026 başvuru döneminde duyurulması beklenmektedir.

Önemli Hatırlatma: Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için her oturumun kendine özel bir "Geç Başvuru Günü" olacaktır. Ancak geç başvuru yapanlar, normal sınav ücretini %50 artırımlı olarak ödemek durumundadır.