İlk evim konut kredisi başvuruları başladı mı? İlk evim konut kredisi şartları neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından yürütülen 1.20 düşük faizli konut kredisi projesinde, 11 Şubat 2026 itibarıyla teknik detaylar netleşmeye başladı. "İlk Evim" konut kredisi olarak bilinen bu düzenleme, orta vadeli ekonomik programın en kritik sosyal adımlarından biri olarak görülüyor.

İşte en son verilerle krediye dair güncel tablo:

Başvurular Başladı mı?

Bugün itibarıyla resmi başvurular henüz başlamadı. Ancak Finansal İstikrar Komitesi'nin son toplantılarında alınan kararlar, projenin yasalaşma sürecinin hızlandığını gösteriyor. Düzenlemenin önümüzdeki haftalarda Meclis gündemine gelmesi ve bahar aylarında kamu bankaları üzerinden hayata geçirilmesi bekleniyor.