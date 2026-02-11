İlk evim konut kredisi başvuruları başladı mı? İlk evim konut kredisi şartları neler?

Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlar için büyük önem taşıyan 1.20 düşük faizli konut kredisi düzenlemesinde şubat ayı itibarıyla teknik çalışmalar hız kazanmış durumda.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından yürütülen 1.20 düşük faizli konut kredisi projesinde, 11 Şubat 2026 itibarıyla teknik detaylar netleşmeye başladı. "İlk Evim" konut kredisi olarak bilinen bu düzenleme, orta vadeli ekonomik programın en kritik sosyal adımlarından biri olarak görülüyor.
İşte en son verilerle krediye dair güncel tablo:
Başvurular Başladı mı?
Bugün itibarıyla resmi başvurular henüz başlamadı. Ancak Finansal İstikrar Komitesi'nin son toplantılarında alınan kararlar, projenin yasalaşma sürecinin hızlandığını gösteriyor. Düzenlemenin önümüzdeki haftalarda Meclis gündemine gelmesi ve bahar aylarında kamu bankaları üzerinden hayata geçirilmesi bekleniyor.
Öne Çıkan Başvuru Şartları
Kulislerden sızan ve üzerinde uzlaşılan temel kriterler şunlardır:
İlk Ev Şartı: Başvuru sahibinin ve aynı evde yaşayan eşinin üzerine kayıtlı bir taşınmaz (konut) bulunmaması zorunlu.
İkamet Koşulu: Alınacak konutun bulunduğu şehirde son 1 yıldır ikamet ediyor olma şartı aranabilir.
Satış Yasağı: Krediyle alınan evin 5 yıl boyunca satılamaması gibi spekülasyonlar olsa da bu madde henüz kesinleşmedi.
Enerji Sınıfı: BDDK'nın Ocak 2026 kararlarıyla uyumlu olarak, konutun enerji sınıfının (A, B veya C) kredi oranlarını etkilemesi muhtemel.
Kredi Limitleri ve Ödeme Planı
BDDK'nın 31 Ocak 2026 tarihinde yaptığı güncellemeyle konut kredisi limitlerinde önemli bir eşik aşıldı:
Limit Artışı: 5 milyon TL altındaki konutlar için ekspertiz değerinin %70 ile %90'ına kadar kredi kullanma imkanı getirildi. (Eskiden bu sınır çok daha düşüktü).
Vade Seçeneği: Sosyal konut hamlesi kapsamında vadenin 180 aya (15 yıl) yayılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Kademeli Ödeme: Dar gelirli vatandaşlar için ilk 3 yıl düşük taksitli, sonrasında gelire göre artan ödeme modelleri masada.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "sınırların esnetilmesi" açıklaması, aslında bankaların elini rahatlatan bir teknik hamle. İlk kez konut alacaklara verilen kredilerde bankaların ayırması gereken "sermaye karşılığı" (risk ağırlığı) düşürülerek, bankaların daha iştahlı ve kolay kredi vermesinin önü açılıyor.