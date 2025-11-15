TOKİ evleri kiraya verlir mi? (500 bin sosyal konut)

500 bin sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular 10 Kasım itibarıyla başladı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye başvuru sayısını duyurdu. Kurum, ilk 5 günde yaklaşık 3 milyon kişinin başvuru yaptığını belirtip, "Geçerli olan sayı 2 milyon 879 bin; yani yaklaşık 3 milyon kişi diyebiliriz" ifadelerini kullandı. İşte projeyle ilgili merak edilen bazı soruların yanıtları:
1 BAŞVURULAR NE KADAR DEVAM EDECEK?
Başvurular 10 Kasım'da başladı ve 19 Aralık'a kadar devam edecek.
2 KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede hak sahiplerini belirlemek için ilk kuralar aralıkta çekilecek. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.
3 KONUT BELİRLEME KURASI DA ÇEKİLECEK
Şubat 2026'da ise konut belirleme kuralarının çekilmesi bekleniyor. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecek.
4 KONUTLARIN BÜYÜKLÜKLERİ NASIL OLACAK?
Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.
6 ÖDEMELER SABİT Mİ ARTIŞ VAR MI?
Konutlar %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Bilgilendirme formunda "Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecektir" deniliyor.
7 KONUT BORCU BİTMEDEN SATILABİLİR Mİ? KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?
500 bin sosyal konut kitapçığında bu soruya şu yanıt verilmiş: Hayır, borç tamamen bitene kadar devredilemez. Ancak kiraya verilebilir.
8 BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
Kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın Şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecek.
9 ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI
* İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
10 İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
* İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
* İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
* İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.