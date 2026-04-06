TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi 2026: TOKİ İstanbul kura listesi belli oldu mu? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak 100 bin konut için kura takvimi netleşti. TOKİ tarafından yürütülen projede başvurusu kabul edilen ve reddedilenlere ilişkin listeler de erişime açıldı. Sürece ilişkin detaylar merak edilirken, kura çekiminin tarihi ve saati ile sonuçların nereden öğrenileceği araştırılıyor.
Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Sonuçlar nereden ilan edilecek? TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izlenebilecek mi?
1 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için kura çekiminin 25 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşeceğini duyurdu.
2 TOKİ İstanbul başvurusu kabul ve reddedilenler isim listesi açıklandı
TOKİ’nin İstanbul’da inşa edeceği 100 bin konut projesi için başvurusu kabul edilen ve reddedilenlere ilişkin liste yayımlandı.
3 TOKİ İstanbul kura sonuçları nereden öğrenilir?
TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi, 25 Nisan’da gerçekleştirilecek canlı çekilişin ardından ilan edilecek.
Kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte asil ve yedek hak sahipleri listesi iki ana kanal üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek.
4 TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izleme ekranı
TOKİ İstanbul kura çekilişine katılacak binlerce kişi, süreci canlı olarak nasıl izleyebileceklerini araştırıyor.
Buna göre kura çekimleri, kurumun YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı olarak takip edilebilecek.
