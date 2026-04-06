Mada Adası'na "Can Suyu": Yağışlar su seviyesini yeniden artırdı

Beyşehir Gölü kıyısında bulunan ve Türkiye'de üzerinde yerleşim bulunan tek tatlı su adası olma özelliği taşıyan Mada Adası'nda, yağışlarla birlikte göldeki doluluk oranı arttı.
Beyşehir Gölü'ndeki 32 ada arasında en büyük olan Mada Adası'nın Kumluca Mahallesi'nde 30 hanede 120 kişi yaşamını sürdürüyor. Yaklaşık 200 yıldır adada yaşayan Yörükler, geçimlerini tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla sağlıyor.
Nadir doğal oluşumlar arasında gösterilen Mada Adası, Türkiye'de göl üzerinde yerleşim bulunan tek ada olmasıyla dikkati çekiyor.
Bölgede çiftçilik ve arıcılıkla uğraşan 57 yaşındaki Abdil Honamlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölde ciddi su çekilmeleri yaşandığını söyledi.