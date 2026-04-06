Pusula Holding yönünü 1 milyar TL aktif büyüklüğe çevirdi

Bingöl kökenli bir ailenin temsilcisi olarak 2010 yılında kendi işini yapmaya başlayan Serdar Turan, inşaat sektöründe başladığı iş hayatını yıllar içinde büyütmeye devam etti.

Bugün Pusula Holding çatısı altında, tasarruf finansmanı, katılım bankacılığı, portföy yönetimi, sermaye piyasası başta olmak üzere, geniş yelpazeli bir yapı kurulmuş durumda. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turan liderliğinde Pusula Holding üst yönetimi ve iştiraklerin genel müdürlerinin olduğu geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi.

FİNANS SEKTÖRÜNDE

Pusula Holding; 2025 yılını 69 milyar TL aktif büyüklük, 22,5 milyar TL ciro ve 13,5 milyar TL net kâr ile tamamladı. Grup şirketleriyle birlikte Türkiye genelinde ulaştığı aktif müşteri sayısı 405 bini aşan Pusula Holding, 5 yıl içinde ulaştığı kişi sayısını 10 milyonun üzerine çıkararak, daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Yine Pusula Holding’in hedefi 1 trilyon TL aktif büyüklüğe ulaşmak.

Tasarruf finansmanından katılım bankacılığına, portföy yönetiminden menkul değerlere uzanan bir ekosistemde yer alan Katılımevim, Birevim, İktisat Katılım Bankası, Pusula Portföy Yönetimi ve Pusula Menkul Değerler şirketlerini çatısı altında toplayan Pusula Holding’in üst düzey yönetimi, holdingin bütünleşik finansal mimari yaklaşımını, 2025 yılı finansal sonuçlarını ve geleceğe dönük atılacak adımları anlattı.

İNŞAATTAN TASARRUF FİNANSMANINA

Toplantıda yaptığı konuşmada Pusula Holding’e giden yolun kilometre taşlarını anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, “Bizim hikâyemiz, 2010 yılında inşaat sektöründe attığımız ilk adımla başladı. O dönemde hayata geçirdiğimiz projeler bize güçlü bir iş disiplini, saha deneyimi ve en önemlisi farklı sektörlere açılabilecek bir vizyon kazandırdı. Bu vizyon doğrultusunda 2018 yılında Katılımevim’i kurduk. Faizsiz finansman alanında sunduğumuz yenilikçi, şeffaf ve güven temelli modellerle hızla büyüdük. Bu süreçte sektörün önemli markalarından Birevim’i de bünyemize katarak tasarruf finansman alanındaki yapımızı daha güçlü ve kapsayıcı bir hale getirdik. 2023 yılında ise Pusula Portföy Yönetimi şirketimizi kurarak finans sektöründeki varlığımızı daha da güçlendirdik” dedi.

BANKACILIK İZNİ ALDI

Pusula Holding olarak 2026 yılına oldukça hızlı bir giriş yaptıklarını kaydeden Serdar Turhan, sözlerine şöyle devam etti:

“Ocak ayının ilk yarısında sermaye piyasalarındaki büyüme planlarımız doğrultusunda ALB Yatırım Menkul Değerler’i bünyemize kattık. Yola Pusula Yatırım Menkul Değerler olarak devam eden bu şirketimiz, portföy yönetiminden aracılık hizmetlerine uzanan entegre finansal yapı oluşturma hedefimizi daha ileriye taşıdı. Ardından İktisat Katılım Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 26 Şubat 2026 tarihli kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte bankacılık faaliyetlerine başlama iznini aldı. 10 milyar TL sermayesi ve nitelikli insan kaynağıyla sektöre güçlü bir giriş yapan İktisat Katılım Bankamız ile katılım bankacılığında yeni bir dönem başlatmanın heyecanı içindeyiz.”

Her bir şirketin kendi alanında güçlenirken ülke ekonomisine de değer kattığını kaydeden Turhan, Pusula Holding’in uluslararası genişleme planlarına da değindi. Londra merkezli bir yatırım bankacılığı ve kurumsal finansman şirketi kurmak üzere çalışmalar başlattıklarını belirten Turhan, bunun grubun küresel ölçekte büyüme stratejisinin ilk somut adımı olduğunu ifade etti. Turhan, niyetlerinin sigorta sektörüne de girmek olduğunu sözlerine ekledi.

2030 HEDEFİ

Toplantıda grubun finansal sonuçları ve hedefleri hakkında bilgi veren Pusula Holding CEO’su Sait Aytaç da şöyle devam etti:

“2025 sonu itibarıyla grubumuzun toplam aktif büyüklüğümüz 69 milyar TL, ciromuz ise 22,5 milyar TL’ye ulaştı. Yılı 13,5 milyar TL ile net kâr ile tamamladık. Bugün güçlü sermaye yapımız ve nitelikli insan kaynağımızla Türkiye’nin finans ve yatırım dünyasında yenilikçi bir yaklaşımı temsil ettiğimize inanıyorum. Bu veriler ışığında Pusula Holding olarak 2030 yılında aktif büyüklüğümüzün 1 trilyon TL seviyesine, toplam ciromuzun ise 216 miyar TL’ye ulaşacağını öngörüyoruz. Tasarruf finansmanında gösterdiğimiz güçlü büyüme ulaştığımız kişi sayısını da her geçen gün artırıyor. Tasarruf finansmanı şirketleri özelinde 2030 yılında sözleşme hacmimizin 8,4 trilyon TL, aktif sözleşme adedinin ise 2,8 milyon seviyesine çıkacağını tahmine ekmekteyiz. Ülke ekonomisine katkı sağlayan, istihdam yaratan ve uzun vadeli değer üretmeye odaklanan grubumuzun hedefi, 2025 yılı sonunda toplam 405 bini bulan müşteri sayımızı önümüzdeki 5 yıl içinde 10 milyonun üzerine çıkararak, finansal hizmetler alanında kapsayıcı ve yaygın bir etki oluşturmak. Güçlü kurumsal yapımız, yenilikçi yatırımlarız ve daha geniş kitleler kapsayan anlayışımız ile 2030 yılına geldiğimizde Türkiye’nin önde gelen holdingleri arasında yer alacağımızı şimdiden söyleyebilirim.”

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın buluşmasında; CEO Sait Aytaç, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özcan, İktisat Katılım Bankası Genel Müdürü Recep Duray, Katılımevi Genel Müdürü Nuh Suat Karataş, Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, Pusula Portföy Yönetimi Genel Müdürü Dr. Ayşe Seher Aydın ve Pusula Yatırım Genel Müdürü Batuhan Alpman hazır bulundu.