Kurban Bayramı 2026: Bayram ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı bu yıl Mayıs ayına denk geliyor. Nisan ayının gelmesiyle birlikte Kurban Bayramı'nın hangi günler arasında kutlanacağı da merak edilmeye başlandı.
Ayrıca, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki, Kurban Bayram bu yıl hangi tarihlere denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 Kurban Bayramı arife günü ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre, Kurban Bayramı arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.
2 Arife günü tatil mi?
Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kurban Bayramı arife gününün tatil olup olmadığı. Arife günü, kamu kurumları ve bazı iş yerlerinde yarım gün olarak uygulanıyor.
3 2026 Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı toplam 4 gün sürüyor. Açıklanan takvime göre Kurban Bayramı şu günlere denk geliyor:
- Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba
- Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe
- Kurban Bayramı 3. gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma
- Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi
4 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Kurban Bayramı’yla ilgili en çok merak edilen konuların başında tatilin 9 gün olup olmayacağı geliyor. Geçmiş yıllarda bazı bayram tatillerinin uzatılması, bu yıl için de benzer bir karar alınıp alınmayacağına yönelik beklentileri artırdı.
Bayramın ilk üç gününün hafta içine (Çarşamba, Perşembe, Cuma) denk gelmesi de bu beklentiyi güçlendiriyor.
Pazartesi gününün tam gün, Salı gününün ise yarım gün idari izin kapsamına alınması halinde Kurban Bayramı tatili, önceki hafta sonuyla birleşerek toplamda 9 güne çıkabilir. 25 Mayıs Pazartesi’nin tam gün, 26 Mayıs Salı’nın yarım gün idari izin ilan edilmesi durumunda bu senaryo mümkün görünüyor.
Ancak tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.