Kurban Bayramı 2026: Bayram ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı’yla ilgili en çok merak edilen konuların başında tatilin 9 gün olup olmayacağı geliyor. Geçmiş yıllarda bazı bayram tatillerinin uzatılması, bu yıl için de benzer bir karar alınıp alınmayacağına yönelik beklentileri artırdı.

Bayramın ilk üç gününün hafta içine (Çarşamba, Perşembe, Cuma) denk gelmesi de bu beklentiyi güçlendiriyor.

Pazartesi gününün tam gün, Salı gününün ise yarım gün idari izin kapsamına alınması halinde Kurban Bayramı tatili, önceki hafta sonuyla birleşerek toplamda 9 güne çıkabilir. 25 Mayıs Pazartesi’nin tam gün, 26 Mayıs Salı’nın yarım gün idari izin ilan edilmesi durumunda bu senaryo mümkün görünüyor.

Ancak tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.