TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kuraya katılacaklar isim listesi

Bakan Murat Kurum’un açıklamalarıyla birlikte İstanbul’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce aile için kritik süreç başladı. "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul’a ayrılan 100 bin konutun kura çekimi, Ramazan Bayramı’nın hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Henüz kesin gün ve saat ilan edilmemiş olsa da kura çekimlerinin Mart ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
500 bin sosyal konut projesinde İstanbul TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri de açıklandı.
Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanacak?
Kura çekilişleri başladığında hak sahipliği durumunuzu iki ana kanal üzerinden takip edebileceksiniz:
TOKİ Resmi Web Sitesi: Çekiliş günü isimler anlık olarak www.toki.gov.tr adresinden yayınlanacak.
e-Devlet Kapısı: Noter onayından geçen kesinleşen isim listeleri, çekiliş gününün akşam saatlerinde e-Devlet’teki "Konut İşyeri Başvurusu" ekranına yansıtılacak.
İstanbul Sosyal Konut Fiyatları ve Ödeme Planı
İstanbul’a özel olarak belirlenen ödeme koşulları, %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade avantajıyla sunuluyor:
1+1 Konutlar (55 m2):
Satış Fiyatı: 1.950.000 TL
Peşinat (%10): 195.000 TL
Aylık Taksit: 7.313 TL
2+1 Konutlar (65 m2):
Satış Fiyatı: 2.450.000 TL
Peşinat (%10): 245.000 TL
Aylık Taksit: 9.188 TL
İstanbul’a Özel Yeni Adım: Kiralık Sosyal Konut
Bakan Kurum, sadece konut satışıyla kalmayacaklarını, İstanbul’daki yüksek kira fiyatlarını dengelemek amacıyla "Kiralık Sosyal Konut" projesini de başlatacaklarını duyurdu. Bu hamle ile hem konut hem de kira fiyatlarının piyasa genelinde aşağı çekilmesi hedefleniyor.