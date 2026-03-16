Şubatta en çok hangi marka otomobillerin trafiğe kaydı yaptırıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 30,3'ünü motosiklet, yüzde 11,7'sini kamyonet, yüzde 2,5'ini kamyon, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre azaldı



Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 36,2, traktörde yüzde 13,4 artarken, özel amaçlı taşıtta yüzde 60,3, kamyonette yüzde 46,3, kamyonda yüzde 37, minibüste yüzde 26,6, otomobilde yüzde 22,1 ve otobüste yüzde 11 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 azaldı

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonette yüzde 13,7 artarken traktörde yüzde 54,6, minibüste yüzde 31,4, özel amaçlı taşıtta yüzde 19,5, otobüste yüzde 19,4, motosiklette yüzde 17,5, otomobilde yüzde 8,1 ve kamyonda yüzde 0,2 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 33 milyonu geçti

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında 806 bin 588 adet taşıtın devri yapıldı

Şubat ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 69'unu otomobil, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 8,1'ini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında 63 bin 171 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 14,8'i Renault, yüzde 11'i Toyota, yüzde 7,2'si Volkswagen, yüzde 5,9'u Hyundai, yüzde 5,3'ü Fiat, yüzde 4,8'i Peugeot, yüzde 4,7'si Skoda, yüzde 4,7'si Opel, yüzde 4,7'si TOGG, yüzde 4,3'ü Citroen, yüzde 3,1'i BYD, yüzde 3'ü Chery, yüzde 2,9'u Ford, yüzde 2,8'i Mercedes-Benz, yüzde 2,7'si Kia, yüzde 2,3'ü Nissan, yüzde 2,1'i BMW, yüzde 2,1'i Audi, yüzde 2'si Mini, yüzde 1,5'i Volvo ve yüzde 8,4'ü diğer(2) markalardan oluştu.

Ocak-Şubat döneminde 266 bin 411 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 11,9 azalarak 266 bin 411 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 15,2 artarak 8 bin 186 adet oldu.

Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 258 bin 225 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 42,5'i benzin yakıtlı oldu



Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 adet otomobilin yüzde 42,5'i benzin, yüzde 29,8'i hibrit, yüzde 18,2'si elektrikli, yüzde 9'u dizel ve yüzde 0,5'i LPG yakıtlı oldu.

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 523 bin 423 adet otomobilin ise yüzde 32,4'ü dizel, yüzde 31'i benzin, yüzde 29,9'u LPG, yüzde 4,2'si hibrit ve yüzde 2,3'ü elektrikli olarak açıklandı. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu.

Ocak-Şubat döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 adet otomobilin yüzde 32,4'ü 1300 ve altı, yüzde 16,1'i 1401-1500, yüzde 13,5'i 1501-1600, yüzde 9,9'u 1301-1400, yüzde 9,1'i 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

Ocak-Şubat döneminde kaydı yapılan otomobillerin 60 bin 942'si gri renkli

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 adet otomobilin yüzde 42,2'si gri, yüzde 25,7'si beyaz, yüzde 10,9'u siyah, yüzde 10,5'i mavi, yüzde 5,3'ü yeşil, yüzde 3,3'ü kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,3'ü turuncu, yüzde 0,3'ü sarı ve yüzde 0,2'si diğer renkli olarak açıklandı.