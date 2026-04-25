TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama: TOKİ e-Devlet, toki.gov.tr kura sonucu sorgulama sayfası

İade Yöntemleri

Başvuru yaptığınız bankaya (Halkbank veya Ziraat Bankası) göre şu kanalları kullanabilirsiniz:

ATM ve Mobil Bankacılık: Bankaya gitmenize gerek kalmadan, ilgili bankanın ATM'lerinden "Kartsız İşlemler" menüsü veya mobil uygulaması üzerinden iadenizi alabilirsiniz.

Banka Şubeleri: T.C. kimlik kartınızla birlikte başvuruyu gerçekleştirdiğiniz bankanın herhangi bir şubesine giderek iade talebinde bulunabilirsiniz.

İnternet Üzerinden İade Talebi: Bazı bankalar (özellikle Halkbank), web siteleri üzerinden "TOKİ Başvuru Dönüşü" ekranı açarak paranın başka bir hesaba (EFT/Havale) aktarılmasına imkan tanımaktadır.

Önemli Hatırlatmalar

E-Devlet Üzerinden İade Yok: İade işlemleri e-Devlet üzerinden yapılmaz; sadece banka kanalları kullanılır.

Doğrulama: İade almadan önce e-Devlet veya TOKİ'nin sitesinden isminizin asil veya yedek listesinde olmadığından emin olunuz. Yedek listesinde yer alan adayların ücret iadesi, asillerin sözleşme süreci tamamlanana kadar bekletilebilir.

