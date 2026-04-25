TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama: TOKİ e-Devlet, toki.gov.tr kura sonucu sorgulama sayfası

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için kura çekilişleri, bugün (25 Nisan Cumartesi) saat 14.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde kurulan özel alanda resmen başladı. Noter huzurunda gerçekleşen ve TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan çekilişlerde, özellikle çocuklu aileler ve öncelikli gruplar için ayrılan kontenjanlar dikkat çekiyor.
İstanbul Kura Takvimi ve %10 Kontenjan Detayları
3 gün sürecek olan maratonun kategori bazlı planlaması şu şekildedir:
25 Nisan Cumartesi (Bugün): Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri, Engelli ve Emekli vatandaşlar.
26 Nisan Pazar: Gençler ve merakla beklenen 3 Çocuk ve Üzeri (%10 kontenjanlı grup) kategorileri.
27 Nisan Pazartesi: "Diğer" kategorisi ve sürece dair tüm yedek listelerin belirlenmesiyle çekilişler sona erecek.
2 TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Hak Sahibi İsim Listesi ve Sorgulama
Sonuçları ve isim listelerini kontrol etmek için üç ana yöntemi kullanabilirsiniz:
e-Devlet: En hızlı yöntemdir. "Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek olma durumunuzu anlık görebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden PDF formatındaki isim listelerine ve kura sıra numaralarına ulaşabilirsiniz.
YouTube Canlı Yayın: Çekiliş her gün saat 14.00'ten itibaren TOKİ'nin resmi kanalında canlı olarak yayınlanmaktadır.
Ödeme ve Taksit Bilgileri (2026)
Hak sahipleri için sunulan avantajlı ödeme planı ise şu şekildedir:
1+1 Konutlar (55 m²): 1.950.000 TL toplam fiyat, 7.313 TL taksit.
2+1 Konutlar (65 m²): 2.450.000 TL toplam fiyat, 9.188 TL taksit.
2+1 Konutlar (80 m²): 2.950.000 TL toplam fiyat, 11.063 TL taksit.
Vade: Tüm konut tipleri için %10 peşinat ve 240 ay vade imkanı sunulmaktadır.
TOKİ İstanbul kura çekilişlerinde ismi çıkmayan vatandaşlar için başvuru bedeli iade süreci, kura maratonunun tamamlanmasının ardından hızlıca başlayacak. İstanbul projesi için kuralar 27 Nisan Pazartesi günü sona ereceği için, iadelerin Mayıs ayının ilk haftası itibarıyla hesaplara yatması bekleniyor.
İade Takvimi
Başlangıç: Genellikle tüm kura süreci bittikten sonraki 5 iş günü içinde süreç başlar.
Tahmini Tarih: İstanbul kurası 27 Nisan'da bittiği için, iadelerin 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başlaması öngörülmektedir.
İade Yöntemleri
Başvuru yaptığınız bankaya (Halkbank veya Ziraat Bankası) göre şu kanalları kullanabilirsiniz:
ATM ve Mobil Bankacılık: Bankaya gitmenize gerek kalmadan, ilgili bankanın ATM'lerinden "Kartsız İşlemler" menüsü veya mobil uygulaması üzerinden iadenizi alabilirsiniz.
Banka Şubeleri: T.C. kimlik kartınızla birlikte başvuruyu gerçekleştirdiğiniz bankanın herhangi bir şubesine giderek iade talebinde bulunabilirsiniz.
İnternet Üzerinden İade Talebi: Bazı bankalar (özellikle Halkbank), web siteleri üzerinden "TOKİ Başvuru Dönüşü" ekranı açarak paranın başka bir hesaba (EFT/Havale) aktarılmasına imkan tanımaktadır.
Önemli Hatırlatmalar
E-Devlet Üzerinden İade Yok: İade işlemleri e-Devlet üzerinden yapılmaz; sadece banka kanalları kullanılır.
Doğrulama: İade almadan önce e-Devlet veya TOKİ'nin sitesinden isminizin asil veya yedek listesinde olmadığından emin olunuz. Yedek listesinde yer alan adayların ücret iadesi, asillerin sözleşme süreci tamamlanana kadar bekletilebilir.
Eğer iade süreciyle ilgili bankanızın özel bir ekranı olup olmadığını ve