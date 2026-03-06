ARA
  • TOKİ İzmir kura çekimi canlı yayın: Sonuçlar ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TOKİ İzmir kura çekimi canlı yayın: Sonuçlar ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri bugün İzmir ile devam ediyor. Kura çekimine katılan vatandaşlar, çekilişin ne zaman yapılacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman? TOKİ İzmir kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? İzmir TOKİ kura çekimi canlı izleme ekranı…

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

TOKİ İzmir kura çekimi canlı yayın: Sonuçlar ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişleri İzmir ile sürüyor. Projeye başvuruda bulunan vatandaşlar, çekilişin hangi saatte yapılacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, TOKİ İzmir kura çekimi saat kaçta yapılacak? Sonuçlar ne zaman duyurulacak? Kura çekimi canlı izlenebilecek mi? İzmir TOKİ kura çekimi canlı izleme ekranı

1 TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman ve nerede yapılacak?

TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman ve nerede yapılacak?

TOKİ İzmir kura çekimi 6 Mart 2026 Cuma (bugün) saat 15:00'te Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu’nda düzenlenecek.

2 TOKİ İzmir kura çekilişi nereden izlenir?

TOKİ İzmir kura çekilişi nereden izlenir?

TOKİ İzmir kura çekilişi canlı olarak takip edilebilecek.

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME EKRANI

3 TOKİ İzmir kura sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ İzmir kura sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ İzmir kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden açıklanacak. Ayrıca,  e-Devlet Kapısı üzerinden de sonuçlara ulaşılabilecek.

4 İzmir'de hangi ilçelerde kaç konut inşa edilecek?

İzmir'de hangi ilçelerde kaç konut inşa edilecek?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İzmir'de toplam 21 bin 20 konut inşa edilecek. İlçelerde inşa edilecek konut sayısı şöyle:

Merkez (Menemen): 15000

Aliağa: 1200

Bergama: 740

Dikili: 500

Foça: 1000

Güzelbahçe: 250

Karaburun: 80

Kemalpaşa: 1000

Seferihisar: 500

Selçuk: 500

Urla (Güzelbahçe): 250
