TOKİ İzmir kura çekimi canlı yayın: Sonuçlar ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişleri İzmir ile sürüyor. Projeye başvuruda bulunan vatandaşlar, çekilişin hangi saatte yapılacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, TOKİ İzmir kura çekimi saat kaçta yapılacak? Sonuçlar ne zaman duyurulacak? Kura çekimi canlı izlenebilecek mi? İzmir TOKİ kura çekimi canlı izleme ekranı
1 TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman ve nerede yapılacak?
TOKİ İzmir kura çekimi 6 Mart 2026 Cuma (bugün) saat 15:00'te Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu’nda düzenlenecek.
2 TOKİ İzmir kura çekilişi nereden izlenir?
TOKİ İzmir kura çekilişi canlı olarak takip edilebilecek.
3 TOKİ İzmir kura sonuçları nereden öğrenilir?
TOKİ İzmir kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden açıklanacak. Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden de sonuçlara ulaşılabilecek.
4 İzmir'de hangi ilçelerde kaç konut inşa edilecek?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İzmir'de toplam 21 bin 20 konut inşa edilecek. İlçelerde inşa edilecek konut sayısı şöyle:
Merkez (Menemen): 15000
Aliağa: 1200
Bergama: 740
Dikili: 500
Foça: 1000
Güzelbahçe: 250
Karaburun: 80
Kemalpaşa: 1000
Seferihisar: 500
Selçuk: 500
Urla (Güzelbahçe): 250