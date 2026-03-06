TOKİ İzmir kura çekimi canlı yayın: Sonuçlar ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişleri İzmir ile sürüyor. Projeye başvuruda bulunan vatandaşlar, çekilişin hangi saatte yapılacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, TOKİ İzmir kura çekimi saat kaçta yapılacak? Sonuçlar ne zaman duyurulacak? Kura çekimi canlı izlenebilecek mi? İzmir TOKİ kura çekimi canlı izleme ekranı