Karaman'da "İlk Evim" heyecanı bugün (16 Şubat 2026 Pazartesi) saat 15.00 itibarıyla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda noter huzurunda başladı. 1.550 konutun hak sahiplerini belirleyecek olan bu süreç, şeffaflık adına TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden de anbean canlı yayınlanıyor.