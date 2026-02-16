ARA
  • TOKİ Karaman kura sonuçları açıklandı mı? Karaman TOKİ kura çekiliş sonucu sorgulama sayfası

Karaman'da binlerce ailenin heyecanla beklediği TOKİ 1.550 Sosyal Konut Projesi kura çekimi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde noter huzurunda başladı. Peki TOKİ Karaman kura sonuçları açıklandı mı? Karaman TOKİ kura sonucu sorgulama sayfası

Son Güncellenme:
Karaman'da binlerce vatandaşın "İlk Evim" hayaliyle beklediği 1.550 konutluk dev projenin kura çekimi bugün (16 Şubat 2026) saat 15:00 itibarıyla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda başladı. 

Karaman'da "İlk Evim" heyecanı bugün (16 Şubat 2026 Pazartesi) saat 15.00 itibarıyla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda noter huzurunda başladı. 1.550 konutun hak sahiplerini belirleyecek olan bu süreç, şeffaflık adına TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden de anbean canlı yayınlanıyor. 

Karaman TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama

Noter onayının ardından isimler kademeli olarak sisteme yüklenmektedir:

e-Devlet Kapısı: En hızlı yöntemdir. Sisteme giriş yaptıktan sonra "Konut/İşyeri Başvuru Durumu Sorgulama" ekranından asil veya yedek olma durumunuzu T.C. kimlik numaranızla anlık görebilirsiniz.

Ev Sahibi Türkiye Ekranı: Belirttiğiniz gibi evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresi üzerinden Karaman iline tıklayarak güncel durumu takip edebilirsiniz. Sonuçları açıklanan iller sistemde kırmızı (aktif) renge dönmektedir.

TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden il bazlı PDF listeleri yayımlandığında tam listeye ulaşabilirsiniz.

Karaman Konut Dağılımı Özeti

Şehir genelinde inşa edilecek 1.550 konutun dağılımı şöyledir:

Merkez: 1.000 Konut

Ayrancı: 150 Konut

Kazımkarabekir: 100 Konut

Ermenek: 100 Konut (+47 Güneyyurt)

Sarıveliler: 47 Konut (+70 Göktepe)

Başyayla: 20 Konut

Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, yatırmış oldukları başvuru bedellerini çekiliş gününden itibaren 5 iş günü sonra (23 Şubat 2026 Pazartesi itibarıyla) ilgili banka şubelerinden (Ziraat Bankası veya Halkbank) iade alabilirler.
