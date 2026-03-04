ARA
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO ile birlikte gerekli müdahalede bulunuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Mehmetçikle iftar" programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatanımız, bayrağımız tehdit edildiğinde, istiklalimiz, istikbalimiz tehlikeye girdiğinde nasıl bir millet olduğumuzu tarihimizde defalarca gösterdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"NATO müttefikleriyle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz.

Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız.

Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz.

Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademiz de kapasitemiz de en üst düzeydedir.

Vatanımız, bayrağımız tehdit edildiğinde, istiklalimiz, istikbalimiz tehlikeye girdiğinde nasıl bir millet olduğumuzu tarihimizde defalarca gösterdik."

