  • Anasayfa
  • Emlak
  • Türkiye'de en az ve en fazla konut hangi ilde satıldı? (Temmuz 2025)

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde temmuz ayında 142 bin 858 konut satıldı. Bu, yılın başından bu yana yapılan en yüksek satış adedi olarak kayıtlara geçti. Peki en fazla ve en az konutun satıldığı iller hangileri oldu?

15 Ağustos 2025 | 10:49
Son Güncellenme: 15 Ağustos 2025 | 11:22
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz 2025 konut satış istatistikleri, iller bazında Türkiye genelindeki konut piyasasının son durumunu gösterdi. Satış adetleri, büyükşehirlerin piyasadaki belirleyici rolünü sürdürdüğünü gösterirken, bazı illerdeki düşük satışlar dikkat çekti.

İŞTE EN FAZLA VE EN AZ KONUT SATILAN İLLER:

1 İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İLK 3'TE

İlKonut Satışı
İstanbul23.152
Ankara12.491
İzmir7.815
Antalya7.197
Mersin5.155
Bursa4.806
Gaziantep4.075
Konya3.861
Tekirdağ3.620

2 KOCAELİ'NDE 3.355 ADET KONUT SATILDI

İlKonut Satışı
Kayseri3.436
Kocaeli3.355
Balıkesir3.153
Adana3.082
Şanlıurfa3.020
Samsun2.885
Aydın2.637
Sakarya2.483
Diyarbakır2.403

3 BİRÇOK İLDE KONUT SATIŞLARI ARTTI

İlKonut Satışı
Eskişehir2.372
Manisa2.097
Muğla1.851
Denizli1.606
Yalova1.605
Hatay1.439
Kahramanmaraş1.321
Mardin1.296
Çanakkale1.274

4 ERZURUM'DA SATIŞLAR 1.000'İN ÜZERİNE ÇIKTI

İlKonut Satışı
Sivas1.073
Elazığ 1.171
Trabzon1.067
Afyonkarahisar1.058
Erzurum1.007
Van999
Batman993
Aksaray889
Kütahya833
Malatya816

5 1.000'İN ALTINDA KONUT SATILAN İLLER

İlKonut Satışı
Giresun802
Çorum769
Bolu768
Adıyaman762
Düzce754
Isparta703
Kırıkkale686
Amasya639
Zonguldak630

6 KASTAMONU'DA 533 ADET KONUT SATILDI

İlKonut Satışı
Niğde599
Uşak598
Edirne566
Kırklareli546
Kastamonu533
Osmaniye518
Kars475
Kırşehir462

7 ERZİNCAN'DA 401 ADET KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

İlKonut Satışı
Erzincan401
Bitlis377
Muş348
Siirt354
Ağrı324
Burdur321
Bilecik311
Karabük310
Kilis290

8 SİNOP'TA 282 ADET KONUT SATILDI

İlKonut Satışı
Sinop282
Rize266
Şırnak228
Bartın199
Bingöl186
Iğdır183

9 9 EN AZ KONUT SATILAN İLLER

İlKonut Satışı
Artvin168
Gümüşhane154
Hakkari103
Tunceli106
Ardahan58
0
