Türkiye'de en az ve en fazla konut hangi ilde satıldı? (Temmuz 2025)
Türkiye'de en az ve en fazla konut hangi ilde satıldı? (Temmuz 2025)
TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde temmuz ayında 142 bin 858 konut satıldı. Bu, yılın başından bu yana yapılan en yüksek satış adedi olarak kayıtlara geçti. Peki en fazla ve en az konutun satıldığı iller hangileri oldu?
15 Ağustos 2025 | 10:49
Son Güncellenme: 15 Ağustos 2025 | 11:22
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz 2025 konut satış istatistikleri, iller bazında Türkiye genelindeki konut piyasasının son durumunu gösterdi. Satış adetleri, büyükşehirlerin piyasadaki belirleyici rolünü sürdürdüğünü gösterirken, bazı illerdeki düşük satışlar dikkat çekti.