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Türkiye’nin en pahalı yazlık bölgeleri

TSKB Gayrimenkul Değerleme, gayrimenkul sektörünün 2023 yaz trendlerine yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma ile Türkiye’nin en pahalı yazlık bölgeleri de belli oldu.

13 Temmuz 2023 | 00:40
Son Güncellenme: 13 Temmuz 2023 | 00:44
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Türkiye’nin en pahalı yazlık bölgeleri

Türkiye'nin yazlık bölgelerindeki kiralamaları, konut fiyat artış oranlarını ve yabancılara konut satış verilerini değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, sektörün durumuna ilişkin bilgiler paylaştı.

Buna göre Makbule Yönel Maya, Alanya, Kemer, Foça ve Bodrum'un konut fiyatlarında artış oranları ile zirvede yer aldığını belirterek, aylık kira fiyatlarının bazı ilçelerde otellerle ev kiralarını benzer seviyelere getirdiğini ifade etti.

Yabancıların konut alımında en çok tercih ettiği ilçenin Alanya olduğunu aktaran Maya, "Yaz aylarıyla birlikte tatil amaçlı yazlık kiralamalar ve oteller herkes için önemli bir konu haline geldi. Ege ve Akdeniz kıyılarında en çok tercih edilen ilçelerin, İzmir genelinde Çeşme, Karaburun, Urla, Foça, Muğla genelinde Bodrum, Fethiye, Datça, Marmaris, Aydın genelinde Didim ve Kuşadası ile Antalya genelinde ise Alanya, Kaş ve Kemer olarak dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Bahsi geçen ilçelerde yaz sezonu boyunca kiralamalar 15 günlük, aylık ve 3 aylık olarak tercih ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İşte raporda dikkat çeken en pahalı yazlık bölgeler:

 

1
1- Datça

1- Datça

- 2+1 müstakil ev kirası aylık: 30 bin TL - Butik otel-apart otel ortalama gecelik: 2 bin 500 TL
2
2- Fethiye

2- Fethiye

- 2+1 müstakil ev kirası aylık: 30 bin TL - Butik otel-apart otel ortalama gecelik: 3 bin 500 TL
3
3- Karaburun

3- Karaburun

- 2+1 müstakil ev kirası aylık: 30 bin TL - Butik otel-apart otel ortalama gecelik: Bin 500 TL
4
4- Foça

4- Foça

- 2+1 müstakil ev kirası aylık: 35 bin TL - Butik otel-apart otel ortalama gecelik: 2 bin 250 TL
5
5- Marmaris

5- Marmaris

- 2+1 müstakil ev kirası aylık: 40 bin TL - Butik otel-apart otel ortalama gecelik: 3 bin 500 TL
6
6- Kuşadası

6- Kuşadası

- 2+1 müstakil ev kirası aylık: 40 bin TL - Butik otel-apart otel ortalama gecelik: 2 bin 750 TL
7
7- Didim

7- Didim

- 2+1 müstakil ev kirası aylık: 40 bin TL - Butik otel-apart otel ortalama gecelik: 3 bin TL
8
8- Urla

8- Urla

- 2+1 müstakil ev kirası aylık: 45 bin TL - Butik otel-apart otel ortalama gecelik: 2 bin 500 TL
9
9- Alanya

9- Alanya

- 2+1 müstakil ev kirası aylık: 50 bin TL - Butik otel-apart otel ortalama gecelik: 2 bin TL
10
10- Kemer

10- Kemer

- 2+1 müstakil ev kirası aylık: 75 bin TL - Butik otel-apart otel ortalama gecelik: 2 bin 750 TL
11
11-Kaş

11-Kaş

- 2+1 müstakil ev kirası aylık: 90 bin TL - Butik otel-apart otel ortalama gecelik: 3 bin 500 TL
12
12- Bodrum

12- Bodrum

- 2+1 müstakil ev kirası aylık: 95 bin TL - Butik otel-apart otel ortalama gecelik: 4 bin TL
13
13- Çeşme

13- Çeşme

- 2+1 müstakil ev kirası aylık: 100 bin TL - Butik otel-apart otel ortalama gecelik: 3 bin 500 TL
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