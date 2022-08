İrlanda’nın başkenti Dublin’de konut krizi tırmanmış durumda. Dublin’de yalnızca bir kiralık konutu görmek için yüzlerce kişi saatlerce sıraya girdi. Peki bu durumun nedeni ne? İşte ülkeden yansıyan görüntü ve olası nedenleri…

Daily Mail’e göre İrlanda’da 2000’li yıllarda yanlış yerlere çok fazla ev inşa ederken, arz o zamandan beri sürekli olarak talebin altında kaldı ve kiralar daha yüksek hale geldi

Dublin’den sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre dün akşam 20.30’da 150’den fazla potansiyel kiracı tek bir kiralık mülkü görmek için sıraya girdi, caddede uzun bir kuyruk oluştu. Haberde, “30 dakika içinde mülkü görmek için 50 kişi daha kuyruğa girdi” denildi.

Uzun kuyrukların görüntülerini yayınlayan Conor Finn, ayrılmadan önce bir saat kuyrukta beklediğini tweetledi. Finn Salı gecesi saat 21.30’da paylaştığı mesajda, “Bir saat sonra ve bu gece evi görme şansım olmadığı için kuyruktan ayrıldım. Ben ayrılırken insanlar hala kuyruğun sonuna katılıyordu” dedi.

Ülke, Google gibi teknoloji ve ilaç şirketlerine düşük kurumlar vergisi oranları sunuyor.

Ancak bu şirketlerin çalışanları ülkeye akın etti ve bu durum da İrlanda’daki mülk talebinin daha da artmasına yol açtı. Ayrıca gelenler mülk kiralamak için daha yüksek fiyatlar ödeyebiliyor ve rakamlar yukarı çıkıyor.

Dublin’de kiralık konut talebi, son aylarda oldukça artmış durumda.

Emlak sitesi Daft.ie geçen hafta Çarşamba günü yayınladığı bir raporda, kronik arz kıtlığının İrlanda’daki kiralık mülkleri bu ay yeni bir rekor düşük seviyeye ittiğini ve 1 Ağustos itibariyle 5,1 milyonluk nüfusa yalnızca 716 mevcut kiralık evin olduğunu duyurdu.

İrlanda Konut Gayrimenkulleri GYO (IRES) İcra Kurulu Başkanı Margaret Sweeney, Reuters’e geçen ay Dublin şehir merkezi yakınlarında listelediği 20 yeni daireyi görmek için 600 talep aldığını söyledi. Sweeney, “Kesinlikle çok daha fazla talep görüyoruz. Aydan aya arttığını gördük. İşsizlik COVID öncesinden bile daha düşük, oldukça güçlü doğrudan yabancı yatırım var. Çok genç bir nüfusumuz var” diyor.

