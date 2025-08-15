Yapımı yasaklanmıştı: 1+0 stüdyo dairelere yeşil ışık mı yandı?

NTV'nin haberine göre 2017 yılında yapımı yasaklanan 1+0 daireler, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yeniden inşa edilebilecek. Ancak stüdyo daire yapımı bazı şartlara bağlı olacak.
Görüşlerini paylaşan Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, kararın yanlış yorumlandığını belirterek sözlerine başlıyor.
Erkutoğlu, "Bu çıkan kararda, dar kenarı iki buçuk metre, alanı 9 metrekare olan yatak nişi yapılabilir diyor. Yani bu yine 1+1 demektir, sadece 12 metrekare olan salonu, 21 metrekareye çıkartmak gerekiyor. Daha önceden baktığımızda 12 metrekare salona 2 metrekare bir yatak dışı yapıyorduk. Bu yine 1+1 demektir, sadece yatak odasına duvar yapmayabiliriz, yatağı ortaya koyabiliriz anlamına geliyor" açıklamasını yaptı.
Erkutoğlu'nun değerlendirmesine göre, yeni düzenleme ile 1+0 dairelerin kiralardaki yükselişi frenleyebileceğini de belirtti.
13 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ise şöyle:
"Parseldeki bağımsız bölüm sayısının %20’sinden fazla olmamak üzere oluşturulacak bağımsız bölümlerde; oturma odası dahilinde dar kenarı 2.50 metreden ve alanı 9 m2’den az olmamak üzere yatak nişi teşkil edilmesi halinde ayrıca yatak odası yapılmayabilir."