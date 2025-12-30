ARA
DOLAR
42,96
0,06%
DOLAR
EURO
50,55
0,15%
EURO
GRAM ALTIN
6013,48
0,35%
GRAM ALTIN
BIST 100
11220,17
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Enerji
  • 2026 yılı doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belli oldu

2026 yılı doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belli oldu

EPDK, yeni yılda geçerli olacak doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını belirledi.


2026 yılı doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belli oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), konuyla ilgili kurul kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2026 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 8 bin 66 lira olacak.

İlave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 7 bin 16 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için 4 bin 549 lira olarak belirlendi.

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli 2 bin 136 lira, sayaç açma kapama bedeli 206 lira olacak. İç tesisat işlem bedeli ise 121 lira ile 2 bin 776 lira arasında değişecek.

Karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

İlgili Haberler
EPDK açıkladı: Yeni yılda sayaç, güvence ve kesme-bağlama bedelleri belli oldu
EPDK açıkladı: Yeni yılda sayaç, güvence ve kesme-bağlama bedelleri belli oldu
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL