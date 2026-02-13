Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi: Bu yılın favorisi belli oldu

Çiçekçi esnafı, Sevgililer Günü hazırlıklarını dükkanlarını rengarenk çiçeklerle süsleyerek tamamladı.
Kırmızı güller başta olmak üzere orkide, kazablanka, nergis, şebboy ve şakayık gibi birçok çiçek, sevgiliye hediye edilmeyi bekliyor. Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan "kelebek buketleri" de alternatif hediyeler arasında yer alıyor.
Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, AA muhabirine, esnafın, kimsenin çiçeksiz kalmaması için ithali ve yerli üretimle bütün hazırlıklarını yaptığını ve müşterilerini beklediğini söyledi.
Seven kişinin, bir demet çiçekle bu özel günü kutlamasının çok büyük önemi olduğunu belirten Çimen, "Gül, aşkı ifade ettiği için daha fazla rağbet görüyor. Ancak bunun yanında orkide başta olmak üzere diğer çiçeklere de ilgi var." dedi.
Çimen, saksı çiçeklerinin yanı sıra farklı ürünlere de ilginin giderek arttığını bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Kelebek buketlerimiz, bu dönemde revaçta olan ürünlerimizden. Daha kalıcı olması bakımından da insanların tercihi bu yönde olabiliyor. Güller arasında da özellikle kırmızı gül çok fazla tercih ediliyor ama bizde her renk var. Kırmızı gül 'aşk'ı, beyaz gül 'tertemiz duygu'yu, sarı gül 'sıcak sevgi'yi, pembe gül 'gönlüm sende'yi ifade ediyor. Kelebek buketlerimiz 500 ile 1000 lira arasında, gül ise 150 ile 300 lira arasında satışa sunuluyor. Özel gün olması nedeniyle herhangi bir fiyat artışımız kesinlikle bulunmuyor. Kişi, eşinin ya da sevgilisinin seveceği her çiçeği dükkanlarda bulabilir."