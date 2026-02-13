Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi: Bu yılın favorisi belli oldu

"Kelebek buketlerimiz, bu dönemde revaçta olan ürünlerimizden. Daha kalıcı olması bakımından da insanların tercihi bu yönde olabiliyor. Güller arasında da özellikle kırmızı gül çok fazla tercih ediliyor ama bizde her renk var. Kırmızı gül 'aşk'ı, beyaz gül 'tertemiz duygu'yu, sarı gül 'sıcak sevgi'yi, pembe gül 'gönlüm sende'yi ifade ediyor. Kelebek buketlerimiz 500 ile 1000 lira arasında, gül ise 150 ile 300 lira arasında satışa sunuluyor. Özel gün olması nedeniyle herhangi bir fiyat artışımız kesinlikle bulunmuyor. Kişi, eşinin ya da sevgilisinin seveceği her çiçeği dükkanlarda bulabilir."