Astor Enerji'den 1. çeyrek bilanço değerlendirmesi var

Transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticisi Astor Enerji'nin, 2026'nın ilk çeyrek finansal sonuçları, yatırım ve büyüme planları düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Toplantıda konuşan Astor Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Olcay Doğan, 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 200 milyon dolarlık önemli bir yatırımla, anahtarlama ürünleri ile dağıtım ve güç trafoları tarafında kapasite artışına gittiklerini söyledi. Doğan, mevcut fabrikalar ile kapasite artışı yatırımlarının ardından, ortalama fiyatlarla yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde ciro potansiyeline ulaştıklarını ve gelecek 3-4 yıllık dönemde bu seviyelere ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Astor Enerji ürünlerinin Türkiye'nin yanı sıra ABD, Avrupa, İngiltere ve İspanya dahil 100'den fazla ülkede uzun yıllardır kullanıldığını belirten Doğan, "Avrupa'da satış sonrası hizmet ekibimiz var. Özellikle o bölgeye yaptığımız satışlarda kurulum ve bakım hizmetlerini oradaki ekiplerimiz veriyor. İspanya'daki bu yapılanmamızı ayrı bir şirket haline dönüştürüyoruz. Bir fabrika binası satın aldık, bu yıl için de o yatırımı da tamamlamayı hedefliyoruz. Bu ay itibarıyla tüzel kişilik kazanma işlemleri tamamlanmış olacak. Astor İspanya AŞ'yi bu ay sonu itibarıyla kurmuş olacağız. Küçük bir yatırım belki, 10 milyon dolar civarında yatırım yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, söz konusu yatırımın Avrupa'da üretim alanındaki ilk yatırımlardan biri olacağını belirterek, "Asıl hedefimiz Amerika'da planladığımız yatırım. Türkiye'deki yatırımın bir kısmını tamamladıktan sonra 2027'den sonra Amerika'daki yatırımımıza başlamayı hedefliyoruz." dedi.

ABD’de ilk olarak bir montaj hattıyla başlayacaklarını sözlerine ekleyen Doğan, "Türkiye'de ürettiğimiz ürünleri Amerika'ya gönderip montajını, testini yaptıktan sonra Amerika pazarına satacağız. Orada maliyetler Türkiye'ye göre çok daha fazla. Türkiye'deki uygun maliyet avantajını ilk etapta kullanacağız. Önemli bir pazar Amerika, Türkiye için bizim sektörümüz için çok çok önemli bir pazar. Mutlaka Amerika'da olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Doğan, enerji altyapı yatırımlarına yönelik artan talebin, ihracat pazarlarındaki büyüme ve yüksek katma değerli üretim yaklaşımlarının finansal sonuçlarını desteklediğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde de üretim kapasitemizi artırmaya, teknolojik yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmeye ve global pazarlardaki etkinliğimizi güçlendirmeye odaklanacağız. Sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda hem operasyonel gücümüzü hem de rekabet avantajımızı daha ileri taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şirketin net dönem karı, 2025'in ilk çeyreğinde kaydedilen 1 milyar 187 milyon lira seviyesinden yüzde 52,5 artarak 1 milyar 811 milyon 756 bin 765 liraya yükseldi. Astor Enerji, 2026’nın ilk çeyreğinde hasılatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artırarak 9 milyar 286 milyon 457 bin 701 liraya çıkardı. Şirketin brüt karı da aynı dönemde yüzde 23,2 artışla 3 milyar 524 milyon 361 bin 357 lira olarak kaydedildi.

Şirketin esas faaliyetlerinden elde ettiği kar, yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 866 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Astor Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Ünsal da, şirketin karlı bir büyüme elde ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk çeyrekte elde ettiğimiz finansal sonuçlar Astor Enerji'nin üretim gücünü, operasyonel yetkinliğini ve global pazarlardaki rekabetçi konumunu bir kez daha ortaya koydu. Enerji sektöründe yaşanan dönüşüm, yatırımlara olan ihtiyacı her geçen gün artırıyor. Biz de Astor Enerji olarak bu dönüşümün önemli oyuncularından biri olmayı sürdürüyoruz. Yüksek katma değerli üretim anlayışımız, güçlü ihracat ağımız ve teknoloji odaklı yatırımlarımız sayesinde hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda büyümeye devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte kapasite artırımı, yeni nesil üretim teknolojileri ve ihracat odaklı büyüme stratejimizle sektörümüzdeki güçlü konumumuzu daha da ileri taşımayı hedefliyoruz."