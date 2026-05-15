Dünyanın ilk hastanesi Kayseri’de olabilir: 4. yüzyılda inşa edilen hastane koruma altında

Kayseri’de 4. yüzyıldan kalma hastane yapısının yer aldığı bölge, tarihi değerinin korunması amacıyla 3. derece sit alanı olarak tescillendi.

Anadolu Ajansı

Kayseri’nin Battalgazi Mahallesi’nde kalıntıları günümüze ulaşan tarihi hastane yapısının bulunduğu alanın, yürütülecek temizleme çalışmalarının ardından turizme açılması planlanıyor.

Yapı, 368-375 yılları arasında inşa edildi

Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı ve araştırmacı yazar Halit Erkiletlioğlu, AA muhabirine, külliye şeklindeki yapının 368-375 yılları arasında inşa edildiğini söyledi.

Yapının inşa tarihinin Hristiyanlığın Anadolu'da hızla yayılmaya başladığı döneme denk geldiğini belirten Erkiletlioğlu, Kayseri'de yaşayan Aziz Basil'in de o dönem dinin yayılmasında önemli rol oynadığına dikkati çekti.

Basil'in şimdiki Battalgazi Mahallesi olarak bilinen alana aşevi, yurt, kilise ve hastane yaptırdığının bilindiğini anlatan Erkiletlioğlu, 4. yüzyılda inşa edilen hastanenin ise o güne kadar hizmet veren sağlık komplekslerinden farklı olduğunu dile getirdi.

Bir makalede "dünyanın ilk hastanesi" olarak ele alındı

Diğer hastanelerin askerleri tedavi amacıyla kurulduğunu, kırık, çıkık ve ok yaralanmalarıyla ilgilendiğini ifade eden Erkiletlioğlu, "Buraya yapılan hastane ise profesyonel hekimler sayesinde ve onlara yardım eden rahibelerle yataklı tedavi kurumu olarak hizmet veriyor. Hastanenin en önemli özelliği, kadın, erkek, köle, asil demeden kim ihtiyaç sahibiyse ücret almadan yataklı tedavi hizmeti vermesi. Hastanenin günümüze ulaşan gravürleri var. Gravürlerde 3-4 katlı büyük bir yapı olduğundan bahsediliyor." dedi.

Erkiletlioğlu, hastanenin ABD'li arkeolog John Henry Haynes'in yazdığı bir makalede "dünyanın ilk hastanesi" olarak ele alındığı bilgisini verdi.

3. derece sit alanı ilan edildi

Kurumların da desteğiyle hastane kalıntısının bulunduğu bölgenin Tabiat Varlıkları ve Koruma Kurulunca 3. derece sit alanı ilan edilmesinin Kayseri için önemli olduğunu vurgulayan Erkiletlioğlu, "Alanda hem binalar hem gecekondular var. Burası Batı ve Hristiyanlık için bir zenginlik. Hastaneler şehri, sağlık şehri Kayseri için bir zenginlik. Uzun bir çalışma gerekiyor. Burayı öne çıkaracak temizleme çalışması yapılması gerekiyor. Batılı turistler burayı ziyaret ettiğinde kendi kültürlerini görmek istiyor. Burada Hristiyanlığın başlangıcı var, hastanelerin başlangıcı var, çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Bölge, Kayseri'nin kurulduğu yer"

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ise bölgenin Kayseri'nin kurulduğu yer olduğunu, bu nedenle şehrin darphanesini, tapınağını, kışlasını, hipodromunu, hastanesini burada aramak gerektiğini söyledi.

"Kültürel varlıklara hassasiyet gün geçtikçe artıyor"

Yerel yönetimlerin de desteğiyle kültürel varlıklara hassasiyetin gün geçtikçe arttığını belirten Özsoy, "Bulunduğumuz bölgede muhtemelen önümüzdeki zaman diliminde bunun gibi değişik yapılar, buluntular, yerleşimler karşımıza çıkacak. Kültür varlığı olarak çok zengin bir altyapıya sahip olduğumuzun her geçen gün belgelenmesi çok önemli. Tarihin literatür bilgisine göre burada ilk hastanenin olması, yataklı ve ücretsiz olması şimdiki hastane vasıflarının hepsini karşılaması son derece önemli." dedi.
