Türkiye 25 yılda 141 milyon lahmacun yedi

Yaklaşık 25 yıl önce dial-up modemler ve faks cihazlarıyla başlayan online yemek siparişi pazarı bugün 15 milyar Euro’yu aşan büyüklüğüyle dev bir eko sitem haline gelmiş durumda. Dijitalleşmenin verdiği ivmeyle hız kazanan sektör, her yıl yüzde 10-20 civarında büyüyor. Sektörün kurucu oyuncularından Yemeksepeti’nin araştırması sektördeki dönüşümü gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre Türkiye’de çeyrek asırda en çok sipariş edilen ürün 141 milyon adetle lahmacun oldu. Lahmacunu, 69 milyon adetle ayran ve 51 milyon adetle kola takip etti. Platform tarihine geçen en büyük sipariş ise içinde 200 lahmacun ve 100 çorbanın yer aldığı, toplam 400 ürünlük devasa bir sepet oldu. Bir kullanıcı 703 gün boyunca hiç ara vermeden her gün sipariş vererek en uzun seri rekorunu kırarken, bir başka lezzet tutkunu ise sadece bir yıl içinde tam 418 farklı restoranı deneyimledi.

En popüler sipariş notları

Yemeksepeti verileri, sipariş tercihlerinde belirgin şehir farklılıkları olduğunu gösteriyor. İzmir’de boyoz, Konya’da etli ekmek, Gaziantep’te ise tavuk döner dürüm kendi kategorilerinde birinci sıraya yerleşti. 25 yıllık arşiv, yerel mutfak tercihlerinin dijital sipariş kanallarında da güçlü biçimde sürdüğünü ortaya koyuyor. Kullanıcıların restoranlara bıraktığı sipariş notları, 25 yıl içinde tekrar eden kalıplar oluşturdu. “Turşu olmasın”, “sıcak gelsin” ve “bol soslu olsun lütfen” cümleleri, platform tarihinde en çok tekrarlanan ve zamanla kültleşen sipariş notları arasında yer aldı. Bu notlar, kullanıcıların sipariş ederken neyi öncelediğine dair somut bir veri seti sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, kuryelerin emeğine online bahşiş sistemi üzerinden tam 17,3 milyon kez teşekkür ederek bu dijital bağı güçlendirdi.

Yemeksepeti’nin 25 yıl önce küçük bir ekiple, küçük bir apartman dairesinde yola çıktığını söyleyen Yemeksepeti CEO’su Oytun Çalapöver, “O dönemde hedefimiz, Türkiye’de yeni yeni şekillenen online ticaret içinde yemek siparişi kategorisini oluşturmaktı. Bugün geldiğimiz noktayı düşününce, 1,7 milyarın üzerindeki sipariş verisinin sadece bizim için değil Türkiye’nin tüketim alışkanlıklarını anlamak açısından da kıymetli olduğunu görüyoruz. 81 ilin tamamında, Ardahan’daki bir bakkaldan İstanbul’daki büyük restoran zincirine kadar 135 bin iş ortağıyla çalışmak, gerçekten geniş bir ekosistem anlamına geliyor” diyor.

Pazar çift haneli büyüyor

Enflasyonist baskılar, tüm perakende sektöründe olduğu gibi online yemek ve market siparişi trendlerini de etkiliyor. Çalapöver, ürün çeşitliliği, deneyim kalitesi ve hizmet hızı gibi geleneksel önceliklerin yanına, fiyat ve rasyonel fayda kriterinin ön plana çıktığını söylüyor. Fiyat hassasiyetinin son dönemde kritik bir tercih sebebi haline geldiğini doğrulayan Çalapöver, buna rağmen platformun ve sektörün genel büyüme iştahını kaybetmediğini ifade ediyor. Tüketicinin bütçe optimizasyonuna gitmesine rağmen, online platformların toplam yeme-içme ve perakende sektöründeki payı artmaya devam ediyor. Çalapöver, hem pazarın hem de kendi operasyonlarının çift haneli büyüme trendini koruduğunu belirtiyor. Yemek Sepeti bünyesinde Türkiye genelinde 25-26 bin aktif kurye bulunurken, sektörün toplam kurye potansiyelinin Türkiye genelinde 100-150 bin bandında olduğu tahmin ediliyor. Çalapöver, kurye güvenliği ve operasyon kalitesi adına İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa bir eğitim programının hayata geçirmeyi planladıklarını söylüyor.