Kırmızı panda yavruları 8 aylık oldu: Yazın klimalı odada, Kışın da kar keyfi yapıyorlar

Yurtlu, bu hayvanların yüksek yerlerde yaşamayı sevdiğini belirterek "Yaklaşık 8 ay önce doğum gerçekleşti. İki yavrumuz var. Biri dişi, biri erkek. İlk 4-5 ay annesinin himayesi altında besleniyor, annesi emziriyor. Beş aydan sonra da kendileri yavaş yavaş bambu yapraklarını yemeye başlıyorlar. En çok tükettiği şeylerden biri bambu. Bambu yemeyi çok seviyorlar. Daha sonra meyvelerle tanışıyorlar. Yulaf karışımı veriyoruz. Şu an kendi iradeleriyle annesinden bağımsız beslenmelerini yapıyorlar." diye konuştu.