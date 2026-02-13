Kredi kartı limit düzenlemesine son 2 gün: Kimler etkilenecek?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartı limitlerinin yeniden düzenlenmesi için bankalara tanıdığı sürede sona gelindi. Pazartesi günü bitecek süre kapsamında bankaların 15 Şubat’a kadar işlemleri tamamlaması istenirken, eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limite dahil edilmemesi, diğer kredi kartı limitlerinin ise yeniden hesaplanması öngörülüyor.
1 BDDK, bankalardan müşterilerle iletişime geçmesini istedi
BDDK, bankalara gönderdiği son yazıda kredi kartı limitlerinin güncellenmesi sürecinde müşterilerle iletişime geçilmesini istedi. Ayrıca, mağduriyet yaşanmaması için gelir belgelerinin dijital kanallar üzerinden temin ve doğrulanmasına yönelik süreçlerin kurulması ve eğitim ile sağlık harcamalarının olumsuz etkilenmemesini sağlayacak sistemsel düzenlemelerin yapılması gerektiğini bildirdi.
2 Bankalara 3 ay süre tanıdı
Ayrıca BDDK, kararın sorunsuz ve kesintisiz hayata geçirilebilmesi amacıyla bankalardan, en geç üç ay içinde teknik altyapı çalışmalarını bitirmelerini ve operasyonel süreçlerini tam hale getirmelerini talep etti.
3 Kredi kartı limiti neye göre belirlenecek?
Ocak ayı sonunda verilen karar doğrultusunda limit düşürülürken, bir kişiye ait tüm kredi kartlarının toplam limiti baz alınacak. Ayrıca 2025 yılı sonuna kadar gerçekleştirilen kredi kartı harcamaları da yeni limit hesabına dahil edilecek.
4 Limiti 400 bin liraya kadar olan kartlar için indirim yapılmayacak
16 Şubat’ta devreye girmesi öngörülen ilk aşamada, toplam limiti 400 bin liraya kadar olan kartlar için indirime gidilmeyecek.
Ancak bu sınır, kişinin farklı bankalardaki tüm kartlarının toplam limiti üzerinden hesaplanacak. Buna göre iki ya da üç bankadaki kartlarıyla toplam 600 bin lira limite sahip olan bir müşteri, 400 bin liralık muafiyet kapsamına giremeyecek.
5 Gelir belgesi ibrazına gerek yok
Toplam kredi kartı limiti 400 bin liranın altında olan müşteriler için herhangi bir limit indirimi uygulanmayacak. Buna karşın limiti 400 bin lira eşiğinin az üzerinde bulunan kart sahipleri için düşüş seçeneği değerlendirilebilecek.
BDDK’nın 400 bin liralık istisna kuralı kapsamında, limit indirimi sonrası toplam kredi kartı limiti 400 bin lira ve altına düşen müşteriler, 15 Şubat’tan sonra 400 bin liraya kadar olan limit artışı başvurularını gelir belgesi ibraz etmeden yapabilecek.
Bankalar ise artışı değerlendirirken yine diğer bankalardaki toplam limiti dikkate alacak.
6 Limitler düşürülecek
Toplam limiti 400 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında da indirim yapılacak. Örneğin 450 bin lira limitli bir kartta, yıl içindeki harcamaların ardından kullanılmayan tutarın belirli bir bölümü azaltılarak yeni limit hesaplanacak. Benzer biçimde 600 bin lira limitli bir kartta yıl boyunca 400 bin lira harcama yapılmışsa, kalan 200 bin liranın yüzde 50’si düşülerek kart limiti 500 bin liraya indirilecek.
7 Kullanılabilir limitin en düşül seviyede olduğu dönem baz alınacak
Düzenleme çerçevesinde toplam kredi kartı limiti 750 bin liranın üzerinde bulunan kart sahipleri için de limitler, hesap kesim tarihleri esas alınarak ve kullanılabilir limitin en düşük seviyede olduğu dönemin yüzde 80’i dikkate alınarak düşürülecek.
8 Kredi kartı başvurularında daha sıkı limit kuralları geliyor
2026’da yapılacak yeni kredi kartı başvurularında daha sıkı limit kuralları geçerli olacak. İlk yıl tanımlanacak kart limiti, müşterinin net aylık gelirinin en fazla iki katı olarak belirlenecek, ikinci yılda ise bu üst sınır gelirin dört katına kadar yükselebilecek.
Bankalar limit tespitinde yine net gelir, kredi notu, mevcut borçluluk ve geçmiş ödeme performansı gibi kriterleri dikkate almayı sürdürecek.