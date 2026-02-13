Kredi kartı limit düzenlemesine son 2 gün: Kimler etkilenecek?

Toplam kredi kartı limiti 400 bin liranın altında olan müşteriler için herhangi bir limit indirimi uygulanmayacak. Buna karşın limiti 400 bin lira eşiğinin az üzerinde bulunan kart sahipleri için düşüş seçeneği değerlendirilebilecek.

BDDK’nın 400 bin liralık istisna kuralı kapsamında, limit indirimi sonrası toplam kredi kartı limiti 400 bin lira ve altına düşen müşteriler, 15 Şubat’tan sonra 400 bin liraya kadar olan limit artışı başvurularını gelir belgesi ibraz etmeden yapabilecek.

Bankalar ise artışı değerlendirirken yine diğer bankalardaki toplam limiti dikkate alacak.