Sivas Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Yusuf Boyraz, Buğlem Alban ve Duru Sirer, arı peteklerine zarar veren eşek arılarını kovandan uzaklaştırma fikrinden hareketle TÜBİTAK projesi geliştirdi.
Yapay zeka destekli kovan hazırlayan ekip, kovan girişine entegre edilen hava üfleme sistemiyle eşek arılarını kamera ile tespit edip uzaklaşmasını sağladı.
57. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi'nin açılışı için Kayseri'ye gelen 10. sınıf öğrencisi Yusuf Boyraz, AA muhabirine, amcasının arıcılıkla uğraştığını söyledi.
Arıcılığın zor bir meslek olduğunu ifade eden Boyraz, amcasının da eşek arılarından mustarip olduğunu belirtti.
Bu soruna çözüm amaçlı proje geliştirdiklerini anlatan Boyraz, şu ifadeleri kullandı:
"Biz, bir gün amcama misafirliğe gittik. O da arıcılıkla uğraşıyor. Varroa (arılarda bir tür dış parazit hastalığı) hastalığından ve eşek arısı saldırılarından son derece mustaripti. Pek çok kovanı bunun yüzünden zarar görmüştü. Benim de aklıma böyle bir proje geldi. Kovan sağlığını korumak amacıyla böyle bir şey yaptık. Projenin adı, 'Bal arılarındaki varroa hastalığını ve yaban arısı saldırılarını tespit edebilen yapay zeka destekli akıllı kovan sistemi.' Enerjimiz güneş panellerinden karşılanabilir."
Kovandaki sistem hakkında bilgi veren Boyraz, "Kovanın girişinde bir kamera var. Buradan varroa hastalığını veya eşek arısını tespit ettiği zaman hava motoru devreye giriyor ve onları kovandan uzaklaştırıyor. Böylece kovanı korumuş ve üretimi desteklemiş oluyoruz. Etiketleme işlemlerimiz var, nesne tespitlerini kullandık. Eşek arısı ve bal arısı arasındaki farkları yapay zekayla eğittik. Böylece kameramız eşek arılarını tespit edebiliyor." açıklamasında bulundu.