  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Kovanları eşek arılarına karşı koruyor: Yapay zeka destekli sistem geliştirildi

Kovanları eşek arılarına karşı koruyor: Yapay zeka destekli sistem geliştirildi

Sivas’ta 10. sınıf öğrencisi Yusuf Boyraz, amcasının arı kovanlarını eşek arılarından korumak amacıyla iki arkadaşıyla birlikte yapay zeka destekli bir kovan sistemi geliştirdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Kovanları eşek arılarına karşı koruyor: Yapay zeka destekli sistem geliştirildi

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Yusuf Boyraz, Buğlem Alban ve Duru Sirer, arı peteklerine zarar veren eşek arılarını kovandan uzaklaştırma fikrinden hareketle TÜBİTAK projesi geliştirdi.

1 Eşek arılarını kamerayla tespit edip uzaklaşmalarını sağlıyorlar

Eşek arılarını kamerayla tespit edip uzaklaşmalarını sağlıyorlar

Yapay zeka destekli kovan hazırlayan ekip, kovan girişine entegre edilen hava üfleme sistemiyle eşek arılarını kamera ile tespit edip uzaklaşmasını sağladı.

2 Amcası da arıcılıkla uğraşıyor

Amcası da arıcılıkla uğraşıyor

57. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi'nin açılışı için Kayseri'ye gelen 10. sınıf öğrencisi Yusuf Boyraz, AA muhabirine, amcasının arıcılıkla uğraştığını söyledi.

Arıcılığın zor bir meslek olduğunu ifade eden Boyraz, amcasının da eşek arılarından mustarip olduğunu belirtti.

3 "Kovan sağlığını korumak amacıyla böyle bir şey yaptık"

"Kovan sağlığını korumak amacıyla böyle bir şey yaptık"

Bu soruna çözüm amaçlı proje geliştirdiklerini anlatan Boyraz, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, bir gün amcama misafirliğe gittik. O da arıcılıkla uğraşıyor. Varroa (arılarda bir tür dış parazit hastalığı) hastalığından ve eşek arısı saldırılarından son derece mustaripti. Pek çok kovanı bunun yüzünden zarar görmüştü. Benim de aklıma böyle bir proje geldi. Kovan sağlığını korumak amacıyla böyle bir şey yaptık. Projenin adı, 'Bal arılarındaki varroa hastalığını ve yaban arısı saldırılarını tespit edebilen yapay zeka destekli akıllı kovan sistemi.' Enerjimiz güneş panellerinden karşılanabilir."

4 "Eşek arısı ve bal arısı arasındaki farkları yapay zekayla eğittik"

"Eşek arısı ve bal arısı arasındaki farkları yapay zekayla eğittik"

Kovandaki sistem hakkında bilgi veren Boyraz, "Kovanın girişinde bir kamera var. Buradan varroa hastalığını veya eşek arısını tespit ettiği zaman hava motoru devreye giriyor ve onları kovandan uzaklaştırıyor. Böylece kovanı korumuş ve üretimi desteklemiş oluyoruz. Etiketleme işlemlerimiz var, nesne tespitlerini kullandık. Eşek arısı ve bal arısı arasındaki farkları yapay zekayla eğittik. Böylece kameramız eşek arılarını tespit edebiliyor." açıklamasında bulundu.

 
