Elon Musk'ın Tesla'sı İngilizlere elektrik verecek

Teksas merkezli şirket, İngiltere enerji düzenleyicisi Ofgem’e elektrik lisansı için resmi talebini geçen ayın sonunda iletti.

Tesla Energy Ventures tarafından yapılan başvuru, firmanın Avrupa enerji operasyonlarını yöneten Andrew Payne tarafından imzalandı.

Onaylanması halinde, Tesla’nın İngiltere enerji pazarında faaliyet göstermesi ve mevcut büyük enerji şirketleriyle rekabet etmesi mümkün olacak. Bu gelişmenin en erken önümüzdeki yıl gerçekleşmesi bekleniyor.

Tesla, dünya genelinde elektrikli araç üretimiyle tanınmasının yanı sıra güneş enerjisi üretim sistemleri ve batarya enerji depolama ürünleri geliştiriyor.

Şirket, Teksas'ta Tesla Electric adlı bir elektrik tedarikçisi olarak 2022’den beri müşterilerine enerji tüketimini optimize etme ve fazla enerjiyi şebekeye satma imkanı sağlıyor.