ARA
DOLAR
40,71
0,15%
DOLAR
EURO
47,46
0,21%
EURO
GRAM ALTIN
4397,62
-1,01%
GRAM ALTIN
BIST 100
11074,68
0,93%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Enerji
  • Elon Musk'ın Tesla'sı İngilizlere elektrik verecek

Elon Musk'ın Tesla'sı İngilizlere elektrik verecek

CNBC'nin haberine göre Elon Musk’ın elektrikli araç üreticisi ve enerji şirketi Tesla, İngiltere’de hanehalkı ve işletmelere elektrik tedarik etmek amacıyla lisans başvurusunda bulundu.

11 Ağustos 2025 | 13:08
Elon Musk'ın Tesla'sı İngilizlere elektrik verecek

Teksas merkezli şirket, İngiltere enerji düzenleyicisi Ofgem’e elektrik lisansı için resmi talebini geçen ayın sonunda iletti.

Tesla Energy Ventures tarafından yapılan başvuru, firmanın Avrupa enerji operasyonlarını yöneten Andrew Payne tarafından imzalandı. 

Onaylanması halinde, Tesla’nın İngiltere enerji pazarında faaliyet göstermesi ve mevcut büyük enerji şirketleriyle rekabet etmesi mümkün olacak. Bu gelişmenin en erken önümüzdeki yıl gerçekleşmesi bekleniyor.

Tesla, dünya genelinde elektrikli araç üretimiyle tanınmasının yanı sıra güneş enerjisi üretim sistemleri ve batarya enerji depolama ürünleri geliştiriyor.

Şirket, Teksas'ta Tesla Electric adlı bir elektrik tedarikçisi olarak 2022’den beri müşterilerine enerji tüketimini optimize etme ve fazla enerjiyi şebekeye satma imkanı sağlıyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL